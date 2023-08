Zo komt het dat mensen helemaal losgaan op hun toilet: 'Durf te knallen'

Bas Soeters (46) uit Oosterhout heeft een wel heel bijzondere wc. De Eftelingliefhebber gebruikte het inmiddels afgebroken Spookslot in het attractiepark als inspiratie. Bas is lang niet de enige die elke centimeter van het kleinste kamertje heeft gebruikt om te laten zien wat hem bezighoudt.

Zo doet Joeri Damen uit Etten-Leur bijvoorbeeld zijn grote en kleine boodschap tussen de Anton Piecktafereeltjes. Liefhebber van de tv-serie Game of Thrones? Bezoek dan eens het toilet van Pjotr van Kan uit Breda. Fotograaf Perla van Kessel maakte voor een tentoonstelling foto's van toiletten met onder meer verzamelingen badeendjes, trollen of parfumflesjes. Zoveel toiletten, zoveel juweeltjes.

'Bijzondere ruimte'

Waarom verbouwen mensen hun wc in een thema? Binnenhuisarchitecten Marit Biemans (Pieters Interieur) uit Zevenbergen en Tanja Zweers (Atelier 9 Interieurprojecten) uit Eindhoven laten er hun licht op schijnen.

Beide binnenhuisarchitecten vinden dat de wc zich daar als letterlijk kleinste ruimte in het huis wel voor leent. "Het is juist leuk als de wc eruit knalt. Het is immers een bijzondere ruimte. Het zit achter een deur", zegt Marit. "Het blijft doorgaans wel bij een speciaal behang of persoonlijke foto's aan de wand. Op het toilet durven mensen dat nog wel aan."

'Hé, wat leuk!'

Zelf krijgen de binnenhuisarchitecten geen verzoeken voor uitbundige thema's op wc's. Doorgaans moet de stijl passen bij de rest van het huis. "De kleinere muren van het toilet zijn wel geschikt om op te pimpen. Als je in de woonkamer of in de hal hetzelfde zou doen als op de wc, dan raak je erop uitgekeken", vindt Tanja. "Nu worden de gasten nog verrast als ze naar het toilet gaan en creëer je een effect van: hé, wat leuk!"

Marit vult aan. "Mensen zijn doorgaans langer op het toilet en hebben de tijd om bijvoorbeeld beelden, schilderijtjes, familiefoto's of foto's van hobby's te bekijken."

LEES OOK:

Nog meer plee-plezier: dit zijn de meest bijzondere wc’s van Brabant

Efteling-fan Bas bouwt Spookslot na in de wc: 'Maand werk viel in de pot'

Het toilet van Joeri is een sprookje uit de Efteling