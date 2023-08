112-nieuws: gewonden na botsing • fietsendief gepakt in Roosendaal

13.35

Een wielrenner is in Overloon gewond geraakt, toen hij op de Stevensbeekseweg op een auto botste. De bestuurder wilde de parkeerplaats van Zoopark oprijden en zag daarbij de fietser waarschijnlijk over het hoofd. De wielrenner is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was de parkeerplaats een tijdje slecht bereikbaar.