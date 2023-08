Drugslab gevonden in oude bakkerij: tweede verdachte opgepakt

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Raymond Merkx Volgende 1/2 Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden, nadat donderdagmiddag in een oude bakkerij aan de Ettensebaan in Breda een werkend drugslab werd gevonden. Bij de inval werd al een 57-jarige man uit Azerbeidzjan aangehouden, later op de avond is ook een 25-jarige man uit het Gelderse Tiel gearresteerd. Ook hij is in Breda opgepakt.