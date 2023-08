112-nieuws: klein bosbrandje • camper zwaar beschadigd op A4

17.41

Op de kruising van de Economenlaan met de Professor Gimbrérelaan in Tilburg is vorige week maandag een man mishandeld door twee daders. Dat meldt de politie zojuist. De daders sloegen iets na tien uur 's avonds toe. Mogelijk houdt de man blijvend letsel over aan de mishandeling.

Om wat voor verwondingen het gaat laat de politie in het midden. De politie is op zoek naar getuigen want het slachtoffer heeft de daders niet goed gezien en kan dus verder niet helpen bij de zoektocht.