Mannen proberen casino te overvallen, maar krijgen de deur niet open

Drie mannen hebben vrijdagochtend geprobeerd een casino in de Kerkstraat in Zevenbergen te overvallen. Toen door een extra beveiliging de deur niet openging, besloten ze te vluchten.

Rond kwart over acht probeerde het drietal het Pierre de Jonge-casino binnen te dringen. Daarbij dreigden ze met een vuurwapen. Of dat echt was of namaak, is niet duidelijk.

Toen de mannen de deur niet open kregen, gaven ze de moed op. Ze vluchtten vervolgens in de richting van de Markt. Ze zijn nog niet gepakt, daarom zoekt de politie naar mogelijke getuigen en camerabeelden.