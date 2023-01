Casinomanager doodsbang tijdens overval: 'Dacht dat ik vermoord zou worden'

De overval op het casino in Breda heeft diepe sporen achtergelaten bij de medewerkster van het casino, die min of meer gedwongen werd de overval zelf te plegen. De 27-jarige vrouw moest na haar werk een koffertje met geld vullen, terwijl de daders dreigden om haar broertje iets aan te doen. “Het was vreselijk, ik hoop echt dat deze mensen ervoor boeten.”

In Bureau Brabant vertelt ze maandagavond emotioneel haar verhaal. De medewerkster moest op 6 november vorig jaar tot kwart voor vier ’s nachts werken. Ze was op weg naar haar auto toen ze in de parkeergarage plots belaagd werd.

“Ik durfde hem nauwelijks aan te kijken."

“Ik werd bij m’n haren beetgepakt en gelijk ging er een angst door m’n lichaam", zegt ze emotioneel. "Ik dacht echt dat ik vermoord zou worden." De vrouw werd gedwongen om in haar auto naast de overvaller te zitten, terwijl hij naar de Gravenstraat in het centrum van Breda reed. “Ik durfde hem nauwelijks aan te kijken en keek alleen maar naar de grond omdat ik heel bang was.”

“Ik zag op een gegeven moment de voorkant van het huis van m’n broertje in beeld."

De man wilde dat ze geld uit het casino zou stelen en dreigde dat zijn handlanger haar broertje anders iets zou aandoen. “In de auto liet hij een foto van mijn broertje zien op Facebook”, vertelt ze. “Als je je realiseert dat ze hem erin betrokken hebben, gaan er heel veel alarmbellen af." Op het moment dat zij en de dader in het centrum van Breda aankwamen werd er gebeld door de handlanger. “Ik zag op een gegeven moment de voorkant van het huis van m’n broertje en af en toe liet hij een wapen in beeld zien”, slikt ze. “Ik kon nergens heen, ik durfde niet tegen te stribbelen en ook niet te vechten.”

“Zodra de verbinding zou verbreken of ik de camera om zou draaien zouden er ergere dingen gebeuren."