Verhuizen uit de EBI, dit is hoe dat gaat

Als crimineel kom je niet zomaar in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te zitten en kom je er zeker ook niet zomaar weer weg. Maar na vijf jaar is topcrimineel Richard R., ook wel Rico 'de Chileen' genoemd, deze maand uit de EBI in Vught gehaald en naar een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) overgeplaatst. Hoe dat werkt? We leggen het je uit.

Om te snappen wanneer iemand in een EBI of AIT terecht komt, moeten we eerst kijken naar het soort gevangenis waar je als crimineel in terecht kunt komen. "Eigenlijk zijn er net zoveel smaken als dat er gevaarsrisico's zijn", legt advocaat Mark Nillesen uit. Hoe groter het risico, hoe strenger de instelling. Met als bovenste trap: de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. En de AIT zit daar vlak onder.

Die risico's hebben vooral te maken met hoe gevaarlijk een crimineel eigenlijk is. "En bij de EBI zit vluchtgevaar daar eigenlijk altijd bij", gaat Nillesen verder. Maar het geldt ook als iemand een gevaar vormt voor de openbare veiligheid of veel contact heeft met de buitenwereld. Als daar geruchten over rondzingen, bijvoorbeeld over ontsnappingsplannen die iemand heeft, kan dat via een melding terecht komen bij het Gedetineerde Recherche Informatiepunt (GRIP). Het maakt dan niet uit van wie de tip komt en niet eens of het waar is.

"Als die informatie er eenmaal ligt, is die zo hard als steen. Elk half jaar wordt het vervolgens getoetst of het nog klopt", vertelt Nillesen. Daarnaast wordt er jaarlijks gekeken of het verblijf in de EBI nog een passende maatregel is, bij hoe iemand zich gedraagt. Daar rolt dan een advies uit.