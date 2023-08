Els redt Berner Sennen van leven achter de tralies bij omstreden fokker

Jarenlang lag ze in een kennel bij hondenfokker Jan P. in Eersel. Niet in afwachting van een nieuw baasje, maar als fokteef om pups te krijgen zodat de jonge hondjes weer verkocht konden worden. Een triest leven achter de tralies, zonder uitzicht op een warme mand. Maar de Berner Sennen kon dankzij Els Adams van Stichting Dier en Project van het terrein van de omstreden fokker worden weggehaald en kreeg een tweede kans. “Ik heb haar Feestje genoemd, want het is een feestje dat we haar mee mochten nemen.”

Soms kon P. dieren niet kwijt of was een teefje te oud om nog nestjes te krijgen. Dan belde hij Els. “Hij vroeg me dan of ik de honden wilde hebben. En ik zei nooit nee", zegt ze.

“Aan het einde van een lange gang stond een kennel waar ze lag, met een groot aantal pups. Er was geen ruimte om even weg te komen van de hongerige kleintjes. Toen ik haar passeerde, stak ze haar poot door de tralies heen en raakte ze me aan. Het ging me door merg en been. Die moet hier weg, dacht ik. Maar de fokker wilde haar niet kwijt, hij had maar één Berner Sennen en die pups leverden geld op.”

Toen ze een keer in Eersel was om acht honden op te halen waar de fokker afstand van wilde doen, zag ze de Berner Sennen voor het eerst.

Maanden later zag Els haar nogmaals, in dezelfde kennel. Tien kleintjes had ze toen. De hond bleef maar door haar hoofd spoken, anderhalf jaar lang. "Er is geen dag of nacht voorbij gegaan dat ik niet aan haar dacht", zegt ze.

“En toen, opeens, belde hij me op. 'Ik heb een hond die je op kunt halen, een Berner Sennen. "Ik wist, dat is ze. In alle vroegte ben ik naar Eersel gereden. Ze sprong meteen bij me in de auto. En ik zweer je, toen we wegreden, knipoogde ze naar me.”

Het ontroert Els nog steeds. "Het was zo'n euforisch gevoel dat ik haar mee mocht nemen. Ik krijg weer een dikke strot als ik eraan terugdenk. We hebben alle klitten uit haar vacht geknipt en haar gewassen. Ze was meteen thuis." Vier maanden lang bleef Feestje bij de opvang. "Toen meldde zich een geweldig, nog jong stel uit Groningen, helemaal aan de andere kant van Nederland."