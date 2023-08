Minder parkeerautomaten in Oss: 'Centrum moet wel bereikbaar blijven'

Frank Duijs bij een parkeerautomaat in Oss (foto: Omroep Brabant). Minder automaten nodig door kentekenparkeren (foto: Omroep Brabant). Penny Weijenburg vraagt haar dochter wel om hulp (foto: Omroep Brabant). Volgende 1/3 Frank Duijs bij een parkeerautomaat in Oss (foto: Omroep Brabant).

De gemeente Oss gaat het parkeren via automaten drastisch aanpakken. Volgens haar is dit nodig, omdat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van parkeerautomaten, nu veel mensen een parkeerapp gebruiken. De Osse raadsfractie DDO is bang dat er hierdoor nog minder mensen naar de binnenstad komen om te winkelen.

Nog deze zomer laat de gemeente in Oss 34 parkeerautomaten weghalen. Bij de 63 die nog overblijven is het dan bij een deel niet meer mogelijk om met muntgeld te betalen. Die automaten staan allemaal in het gebied rondom het centrum. En dat is tegen het zere been van Dynamisch Democratisch Oss. De politieke partij heeft raadsvragen gesteld over het plan van het college van burgemeester en wethouders.

"We kunnen ons deze luxe niet permitteren."

“Het centrum van Oss is al niet zo aantrekkelijk en zeker als je het vergelijkt met Den Bosch en Uden. We kunnen ons deze luxe niet permitteren. Wij stellen dan ook voor: maak het parkeren bijvoorbeeld de eerste anderhalf uur gratis zodat het voor de consument aantrekkelijker wordt de binnenstad op te zoeken. Dat zal de ondernemers in Oss ook ten goede komen. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren”, reageert raadslid Frank Duijs. Hij spreekt ook van een verkapte maatregel om het autogebruik in de binnenstad verder terug te dringen.

DDO-raadslid Frank Duijs (foto: Omroep Brabant).

Groot zijn ook de zorgen over de gevolgen voor de ouderen in Oss. Duijs: “Ik denk dat die hiervan zullen schrikken of dat ze zich er aan gaan ergeren. Er zijn mensen die nog steeds graag met contant geld willen betalen. Denk ook aan mensen die slecht ter been zijn. Die moeten nu verder lopen om een automaat met contant geld te kunnen vinden. Laten we het bereikbaar houden voor veel mensen.” Het raadslid verwacht overigens dat er ook ouderen zijn die wel met de tijd meegaan en begrip zullen hebben voor de aangekondigde veranderingen. Volgens de gemeente is het een logische stap. Verder, zo laat ze in een toelichting weten, is de loopafstand tussen auto en automaat al minder geworden door de invoering van het kentekenparkeren. Bij de nieuwe wijzigingen gaat ze er rekening mee houden dat de loopafstand tot een automaat maximaal 200 meter mag zijn.

"Voor sommige mensen is honderd meter lopen al teveel."