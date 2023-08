Ballonfestival is terug van weggeweest: 'Dit is onze passie'

Fans van luchtballonnen moesten er vier jaar op wachten, maar vrijdagavond was het Ballonfestival Grave terug van weggeweest. Duizenden mensen keken hun ogen uit.

Toch was het nog even onzeker of het vrijdagavond wel van start kon gaan. Er was regen voorspeld, maar de bui viel uiteindelijk mee, waardoor rond zeven uur het licht op groen kon worden gezet.

Er was ook alle reden voor, want aan het evenement doen tientallen luchtballonnen mee. Ze wijken af in vorm, kleur, tekeningen en tekstopdruk. De ene is nog origineler dan de andere.

Sinds 2019 was het Ballonfestival Grave van de agenda verdwenen en bleef het terrein aan de Jan van Cuykdijk leeg. "Na tien jaar was het zo immens groot geworden dat het ons boven de pet ging. Maar nu", vertelt Noor, "hebben we een deel uitbesteed en is het weer gelukt. Ballonnen zijn onze passie en iedereen bleef maar vragen wanneer het festival in Grave weer gehouden zou worden. Toen hebben we het weer geprobeerd. Wat hier neergezet is, is echt prachtig. Het is zo druk. Duizenden mensen zijn hier naartoe gekomen en daar doe je het voor."

De meesten kwamen om te kijken, zoals mensen die in de buurt op vakantie zijn. Anderen, zoals het echtpaar Jeltje en Jan Bosch uit Grave, gingen echt de lucht in. Jeltje: "Voor mij wordt het de eerste keer, mijn man heeft het al eens meegemaakt. Dit jaar zijn we 51 jaar getrouwd en dat leek ons een mooie aanleiding. We gaan in ballon 14, een speciale, een Love-ballon. Lekker romantisch." Jan, met een lach: "Romantisch, met tien anderen."