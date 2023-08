'Ballonnen zijn onze passie', festival in Grave terug van weggeweest

Het luchtruim boven Grave gaf deze vrijdagavond een vertrouwd beeld te zien, maar wel een beeld waar de fans van luchtballonnen vier jaar op hebben moeten wachten. Voor het eerst sinds 2019 werd er boven het stadje het Ballonfestival Grave gehouden. Duizenden mensen keken hun ogen uit.

Er was ook alle reden voor, want aan het evenement doen tientallen luchtballonnen mee. Ze wijken af in vorm, kleur, tekeningen en tekstopdruk. De ene is nog origineler dan de andere.

Toch was het nog even onzeker of het deze avond wel van start kon gaan. “Er was een storinkje op weg”, zo liet woordvoerder Paschal Noor van de organisatie aan het eind van de middag weten. De voorspelde regenbui viel mee, waardoor rond zeven uur het licht op groen kon worden gezet.

Sinds 2019 was het Ballonfestival Grave van de agenda verdwenen en bleef het terrein aan de Jan van Cuykdijk leeg. "Na tien jaar was het zo immens groot geworden dat het ons boven de pet ging. Maar nu", vertelt Noor, "hebben we een deel uitbesteed en is het weer gelukt. Ballonnen zijn onze passie en iedereen bleef maar vragen wanneer Grave weer zou komen. Toen hebben we het weer geprobeerd. Wat hier neergezet is, is echt prachtig. Het is zo druk, duizenden mensen zijn hier naartoe gekomen en daar doe je het voor."

De meesten kwamen om te kijken, zoals mensen die er in de buurt op vakantie zijn. Anderen, zoals het echtpaar Jeltje en Jan Bosch uit Grave, gingen echt de lucht in. Jeltje: "Voor mij wordt het de eerste keer, mijn man heeft het al eens meegemaakt. Dit jaar zijn we 51 jaar getrouwd en dat leek ons een mooie aanleiding. We gaan in ballon 14, een speciale, een Love-ballon. Lekker romantisch." Jan, met een lach: "Romantisch, met tien anderen."

Twee van de mensen die in een gouden ballon stappen, zijn moeder Paula en dochter Eva Schouten. Moeder: 'Ik vroeg mijn dochter of ze meewilde en ze zei gelijk dat ze er heel veel zin in had. Het lijkt mij een hele ervaring te gaan worden. Ook om de omgeving waar ik woon, ik kom uit Wijchen, vanaf een andere kant te bekijken." Daar verkneukelt Eva zich ook op: "Ik hoop dat ze boven Molenhoek gaan varen, want daar staat mijn huis. Waarom ik het zo leuk vind? Ik wil net als mijn moeder de omgeving vanuit de lucht bekijken en het is toch ook een bucketlijstding."

Voor Irma Bongers was het een grote verrassing, zij is deze vrijdag jarig en kreeg de ballonvaart aangeboden door haar vriend Mark Zwartjes. "Dit is echt een hele leuke verrassing, had ik echt niet verwacht. Het is voor het eerst dat ik dit meemaak", vertelt de jarige. Mark gaat overigens mee en zal vooral gaan genieten van de rust die van zo'n ballonvaart uit zou gaan.