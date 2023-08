Militair die een fietser (83) doodreed gijzelde vorige week een vrouw

Een militair uit Helvoirt die donderdag onder invloed een dodelijke aanrijding veroorzaakte, is dezelfde man die vorige week werd opgepakt voor het gijzelen en mishandelen van een vrouw. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie vrijdagavond aan Omroep Brabant. De militair is twee keer in ruim een week tijd opgepakt.

Ron Vorstermans Geschreven door

De man werd eerst op woensdag 2 augustus thuis in Helvoirt gearresteerd voor het mishandelen en gijzelen van een vrouw. Dat gebeurde met veel machtsvertoon. In het huis van de militair werden ook harddrugs gevonden. Hij werd een weekje later, afgelopen dinsdag, voorgeleid. De man werd toen onder bijzondere voorwaarden geschorst uit voorlopige hechtenis. Hij zat dus niet meer vast. Wat die voorwaarden precies inhielden is niet bekendgemaakt. Aanrijding

Twee dagen na die vrijlating, donderdagmiddag dus, reed de militair een 83-jarige fietser in het Limburgse Weert aan. De fietser overleefde de aanrijding niet. De militair was onder invloed. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Daar werd hij opnieuw opgepakt. Verdere details over de militair worden niet door justitie of de Koninklijke Marechaussee gegeven. Beelden van de inval op 3 augustus: