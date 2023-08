Robbie Hageman naar Amerika voor behandeling aan tumor in zijn hoofd

Voor Robbie Hageman wacht een bijzondere periode. De 32-jarige Eindhovenaar laat zaterdag op Instagram weten dat hij komende dinsdag naar Houston in Amerika vertrekt. Daar wordt hij behandeld aan de tumor in zijn hoofd.

In 2019 kwam er een einde aan de loopbaan van kickbokser Robbie Hageman, toen bij een scan duidelijk werd dat hij een hersentumor heeft. Na een lang traject met operaties en een chemobehandeling kunnen de artsen in Nederland hem niet verder helpen. Hij heeft naar verwachting nog maximaal vijf jaar te leven. Robbie richt zich daarom op een behandeling bij een specialist in Amerika, waarmee zijn leven in het beste geval met dertig jaar wordt verlengd.

Volledige bedrag nog niet binnen

De behandeling in Houston kost zo'n 475.000 euro. Met een crowdfundingactie is er al ruim 192.000 euro opgehaald. Maar ook is er een flink bedrag rechtstreeks bij de stichting gestort. Daarnaast kwam er geld binnen tijdens zijn afscheidswedstrijd op 20 mei in Eindhoven. Het volledige bedrag is nog niet binnen, maar hij gaat wel naar Amerika.

"Nu het nog schoolvakantie is, zal mijn gezin met mij meegaan. Ik zal nog vaker terug moeten, dus voor de eerste keer zullen zij mij bijstaan. Mijn kortetermijngeheugen is namelijk niet zo goed en zo kan mijn vrouw Chantal mijn luisterend oor zijn. Totdat we vertrekken en ook in Amerika zal ik doorgaan met het zo fit mogelijk houden van mijn lichaam. Onze gebeden zijn verhoord. Houston, what's the problem?"