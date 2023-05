Robbie Hageman wint in de ring, maar hij wil ook strijd tegen kanker winnen

Robbie Hageman knuffelt tegenstander Rachid Belaini. Robbie Hageman met familie en trainers. Volgende Vorige 1/2 Robbie Hageman knuffelt tegenstander Rachid Belaini.

Hij keek lange tijd uit naar deze avond. De ernstig zieke Robbie Hageman nam in 'zijn Eindhoven' afscheid als kickbokser. Zijn laatste wedstrijd tegen Rachid Belaini was spectaculair en kende twee winnaars. Het knokken in de ring is nu voorbij, maar Robbies strijd daarbuiten tegen de tumor in zijn hoofd gaat door.

Leon Voskamp Geschreven door

Tweehonderd wedstrijden vocht Robbie, met twee wereldtitels als hoogtepunt. In 2019 kwam er een voorlopig einde aan zijn carrière, nadat er bij een scan een hersentumor werd geconstateerd. Wat volgde was een lang traject. Twee keer werd hij geopereerd aan zijn tumor en onlangs kreeg hij een chemobehandeling. Ondanks zijn ongeneeslijke ziekte wilde Robbie graag zijn carrière afsluiten voor eigen publiek. Indoor-Sportcentrum in Eindhoven was tijdens de A1 World Combat Cup gevuld met ruim duizend vechtsportliefhebbers. Tegenstander was de sinds 2015 gestopte Rachid Belaini (47), die speciaal voor deze wedstrijd zijn eenmalige comeback maakte. De toeschouwers werden niet teleurgesteld en er ontstond een boeiend gevecht tussen The Rabbit (Robbie) en de Man of Steel. Na drie rondes wees de jury beide vechters als winnaar aan.

"Rachid is ook een echte winnaar."

Hageman baalde wel dat de vechtsportautoriteit kort voor de wedstrijd bepaalde dat slaan en schoppen op het hoofd verboden was. "Als dat wel mocht, was het eerder afgelopen. Aan de andere kant is het wel mooi, want Rachid is ook een echte winnaar. Voor en na de wedstrijd hebben we veel respect voor elkaar, maar tijdens de wedstrijd gaan we volle bak." Een indrukwekkend moment was de opkomst van Robbie. Samen met zijn drie zonen liep hij naar de ring. Op zijn broek stonden de namen van de jongens en daarnaast de naam van zijn vrouw Chantal en Eva, hun dochter die binnenkort wordt geboren. "Ik ga me op mijn gezin richten en wil een steun zijn voor mijn vrouw. Dat is ze ook altijd voor mij." Chantal kijkt met tranen in haar ogen naar Robbie en haar kinderen, als ze zegt: "Ons gezin staat altijd op nummer 1. Ik ben zo trots op ze. Tegen Eva heb ik gezegd dat ze tot de partij van papa in mijn buik moest blijven zitten, nu mag ze komen."

'Ik geloof erin dat ik beter word."