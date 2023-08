Hardleerse automobilist voor vijfde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Een 24-jarige Tilburger is vrijdagavond in de Wandelboslaan in Tilburg voor de vijfde keer door de politie betrapt op autorijden zonder rijbewijs. Hij werd door de agenten aan de kant gezet nadat ze zagen dat de man zijn autogordel niet droeg.

Het kenteken van de auto bleek ongeldig verklaard. De auto is in beslag genomen. Boetes lopen aardig op

De boetes en problemen lopen aardig op wanneer je stelselmatig de fout ingaat. De eerste keer dat je betrapt wordt op het rijden zonder rijbewijs, kost je dat 370 euro volgens de recidiverichtlijn 'rijden zonder rijbewijs'. Bij de tweede overtreding tik je een boete van vijfhonderd euro af en word je gedagvaard. Je moet dan bij de rechter uitleggen waarom je opnieuw zonder rijbewijs achter het stuur bent gekropen. De derde keer wacht opnieuw de gang naar de rechter. Ook wordt in zo'n situatie de auto afgepakt als de vorige overtreding minder dan drie jaar geleden werd gepleegd. Celstraf

Bij de derde overtreding wordt bovendien een celstraf van twee weken geëist. Een eventuele vierde overtreding levert het dubbele op: vier weken cel. Ben je zo hardleers dat je een vijfde keer dezelfde overtreding begaat, dan ga je zes weken de bak in. Dat zou nu het geval. Daar eindigt het rijtje volgens het wetboek: iedere overtreding na de vijfde keer levert een vergelijkbare straf op, al kan een officier van justitie of rechter altijd variëren in aanvullende boetes of straffen. LEES OOK: Keer op keer rijden zonder rijbewijs: dit staat je dan te wachten