Zonnig en warm weer op komst: kans op tropische temperaturen

Regen, regen en nog eens regen. De afgelopen periode leek het af en toe net herfst. Ook zaterdagochtend was het nog even goed raak, met name in het zuidoosten van de provincie. Maar komende week wordt het zonnig en warm. Heel warm, zelfs.

"In de regio Eindhoven viel deze ochtend meer dan twintig millimeter neerslag", vertelde Wouter van Bernebeek van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Het regende op sommige plaatsen behoorlijk hard." Zaterdagmiddag is het overal droog. "Het wordt vrij zonnig bij een temperatuur van 24 graden." Zondag wacht ons volgens de weerman weer een mooie dag, met geregeld zon. "Ook dan hebben we droog weer bij zo'n 24 graden. Eigenlijk is het op de zaterdagochtend na een prima weekend." En dit zonnige weer zet de komende weer door. "Maandag wordt het nog wat warmer, 26 of 27 graden. Dinsdag kan een enkele bui voorkomen, bij een graad of 25. Maar in de loop van de week gaat de temperatuur verder omhoog en komen we uit tussen 25 en 28 graden."

"Het is niet uitgesloten dat het tropisch heet wordt."