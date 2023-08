Johan Vlemmix breekt elleboog als een tijdklok op hem valt bij tv-opnames

Johan ging gewoon door met de opnames (foto: Johan Vlemmix). De elleboog van Johan. Volgende 1/2 Johan ging gewoon door met de opnames (foto: Johan Vlemmix).

De schrik zat er zaterdagmiddag goed in voor Johan Vlemmix uit Eindhoven. Terwijl hij het programma Fiets 'm d'r in aan het presenteren was, viel een grote, zware klok plotseling op zijn arm. "Ik piste bijna in mijn broek van de pijn", vertelt de presentator. Maar omdat Johan het publiek niet teleur wilde stellen, ging hij gewoon door met de opnames.

Fiets 'm d'r in was ooit onderdeel van het TROS-tv-programma Te land, ter zee en in de lucht. Johan Vlemmix deed daar honderd keer aan mee als deelnemer en presenteerde het programma later. Het programma is sinds 2011 niet meer op de landelijke tv te zien. Sindsdien zijn er verschillende formats van het bekende programma. "Ze vragen mij altijd als presentator van die programma's", zegt Johan. En zo was hij zaterdag in Zeewolde voor de opnames van Fiets 'm d'r in, een programma van Omroep Flevoland. In een haven proberen teams over een dertig meter lang houten parcours te rijden over het water. "Ik stond klaar met het startpistool, toen ik de tijdswaarneming volle bak op m'n arm kreeg", vertelt Johan. "Dat is een metalen klok van twee meter lang en een halve meter hoog. Ik denk dat hij zo'n zestig kilo woog."

"De klok scheerde langs het hoofd van jurylid Klaas Wilting."

De presentator voelde meteen dat het niet goed zat. "Het was echt een klap. De klok viel precies op mijn elleboog, het was meteen klaar. Als ik mijn arm probeer te bewegen, zie je nu een rare bult." Hij had nog geluk dat het zijn arm was waar de klok op viel, vindt Johan. Want het had ook anders af kunnen lopen. "De klok scheerde langs het hoofd van jurylid Klaas Wilting, die stond naast me." Bij de EHBO kreeg Johan een mitella om. Hij moest eigenlijk meteen naar het ziekenhuis, maar de presentator had nog een klus te klaren. "Ik zei: ik wil eerst mijn werk af maken. Die mensen stonden hier allemaal klaar om te beginnen, dus ik wilde ze niet teleurstellen. Met één arm heb ik mijn werk toen gedaan."

"Ik was helemaal verrast."

Inmiddels is de klus geklaard en zit Johan te wachten op een lift naar het ziekenhuis. Terwijl hij vertelt over het ongeluk, kan hij de lol er ook wel weer van inzien. "Ik heb vroeger als deelnemer van Te land, ter zee en in de lucht ook alles wel een keer gebroken: mijn tenen, rib, een sleutelbeen en mijn neus. Dat ik nu een keer iets breek terwijl ik niet eens meedoe, vind ik eigenlijk wel grappig."

Dit is de klok die op de arm van Johan viel (foto: Johan Vlemmix).