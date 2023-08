Peter Bosz lovend over invallers: 'Dankzij de wissels hebben we gewonnen'

Denderend was het niet wat PSV liet zien zaterdagmiddag tegen FC Utrecht. En daarom was trainer Peter Bosz ook niet tevreden. Hij had zich lopen ergeren op de bank en vond vooral het tempo te laag. Lovende woorden had hij dan wel voor de invallers, dankzij hen heeft PSV de wedstrijd gewonnen.

Dinsdag na een klinkende zege op Sturm Graz was iedereen verrast dat Peter Bosz niet tevreden was, na een moeizame zege tegen FC Utrecht (2-0) kwam een ontevreden trainer minder verrassend. “Ik kan gewoon niet tevreden zijn. We speelden in zo'n laag tempo. Zo ga je een tegenstander nooit kapot spelen. Er was weinig beweging, het spel was slecht verzorgd en de tweede ballen werden niet gewonnen. Dan kan je maar op één manier scoren en dat is op basis van individuele klasse.”

"Ik heb dat bij niemand gezien die is gestart."

De vinger op de zere plek leggen kon de trainer niet. “Daar is geen wetenschap voor, maar het kan geen vermoeidheid zijn want we zijn pas net begonnen.” Waar Bosz wel tevreden over was waren de invallers. “Dankzij de wissels winnen wij deze wedstrijd”, concludeerde hij. “Zij hebben laten zien hoe je moet voetballen. Ze brachten de juiste intensiteit. Dit is zoals je moet spelen. Ik heb dat bij niemand gezien die is gestart.”

"Land is een unieke speler."