De sterrenregen gemist? Vannacht heb je een nieuwe kans

Wie de sterrenregen, de Perseïden, zaterdagnacht gemist heeft, krijgt een herkansing. Ook zondagnacht zijn de talloze vallende sterren namelijk nog te zien, denkt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Komende nacht is het zeker goed qua weersomstandigheden. De piek is rond vier uur 's nachts, maar ook om elf uur 's avonds zal je er zeker al een paar zien."

Zaterdagnacht was het in ieder geval de moeite waard. Wie rond halfvier zaterdagnacht de wekker zette en naar de hemel keek, zag daar een zeer fraaie sterrenregen, de Perseïden. Ricardo Paz Belvis was een van de mensen die dit er wel voor over had en hij genoot.

Erik van Asten legde een vallende ster vast boven de kerktoren in Leende en ook weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza had zijn nachtrust opgeofferd om dit weerfenomeen met eigen ogen te aanschouwen. Hij ging in Noord-Nederland kijken, met een groepje. "Daar zou de sterrenregen namelijk nog iets beter te zien zijn dan hier in Brabant."

Ton Spaninks van sterrenwacht De Tiendesprong in Tilburg koos vrijdagnacht uit als kijkmoment. Dat had te maken met zijn vakantie. Hij was op dat moment op de terugweg van vakantie en zou die avond stoppen in Salm, in het Eifelgebergte. "Daar is het 's nachts hartstikke helder en heb je geen last van stadsverlichting. We zaten daar op honderd meter hoogte, dan heb je ook minder last van vocht in de lucht. Dan ziet de sterrenregen er een stuk mooier uit."

De Perseïden is een van de actievere meteorenzwermen die we op aarde kunnen zien. De zwerm ontstaat als de baan van de aarde de baan van de komeet Swift-Tuttle kruist. De komeet, met een doorsnee van 26 kilometer, reist iedere 133 jaar een rondje om de zon. In de baan van de komeet bevinden zich minuscule ijs- en stofdeeltjes die achterblijven als de komeet passeert. Die zijn meestal niet groter dan een zandkorrel. Als ze de dampkring van de aarde binnendringen verbranden ze. Dit levert een lichtend spoor op. Dit worden vallende sterren genoemd, maar echte sterren zijn dit dus niet.

LEES OOK: Ton zet z'n wekker voor sterrenregen: 'Dit is hét moment om te gaan kijken'