Stroper onder invloed van drugs opgepakt in het bos

De politie heeft meerdere mensen opgepakt nadat twee mannen in de bossen rond Erp en Boekel aan het stropen waren. Een van hen werd zelfs twee keer aangehouden: eerst omdat hij reed terwijl hij drugs op had, daarna vanwege wapenbezit.

De politie ging vrijdagavond naar het buitengebied toe nadat iemand een verdacht voertuig in het bos had gezien. In de auto zaten twee mannen, zo zagen de toegesnelde agenten. De bestuurder werd direct opgepakt omdat de politie vermoedde dat hij drugs op had.

Om wat voor drugs het gaat heeft de politie niet bekendgemaakt. Het ging vermoedelijk om softdrugs. De andere man in de auto werd niet opgepakt.

Bewoner opgepakt

Later heeft de politie nog onderzoek gedaan in een huis in Boekel. Wanneer dat onderzoek precies plaatsvond laat de politie in het midden.

Een bewoner van dat huis werd direct opgepakt. Er werden diverse wapens, munitie en (soft)drugs gevonden. Ook werd een beschermd en opgezet dier aangetroffen.

De bestuurder die vrijdagavond al werd opgepakt, werd opnieuw aangehouden op verdenking van wapenbezit en de drugs. Ook heeft hij de Wet natuurbescherming overtreden. Alle verdachte spullen zijn in beslag genomen.

LEES OOK: De schimmige wereld van het stropen: 'Dit zijn geen mensen van adel'