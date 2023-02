De schimmige wereld van het stropen: 'Dit zijn geen mensen van adel'

Halfdode dieren die zijn achtergelaten en schoten die klinken in de bossen. In Brabant zijn stropers actief. Laatst nog zijn zeven stropers opgepakt na illegale jacht op dieren in de bossen van Mill. De straffen voor stropers zijn mild in tegenstelling tot de opbrengsten die ervoor staan: "Een paar nachten wild stropen levert zo een paar duizend euro op."

"Stroperij is nog steeds van alledag. De methodes zijn veranderd, het gaat nu vaak grover, met andere middelen", vertelt boswachter Luc Roosen van Natuurmonumenten. "’s Avonds en ’s nachts wordt het wild met grote lampen opgezocht. Er wordt op geschoten of speciaal getrainde honden jagen ze op. Dat is een populair fenomeen." Volgens hem staat Brabant bekend om de stroperij en speelt het vaak. "Het hele jaar door krijgen we meldingen. We handelen daar op, samen met de politie." Exacte aantallen ontbreken, er is niet één centraal meldpunt.

"Het is een vorm van criminaliteit waar ook vaak wapens bij aanwezig zijn."

Samenwerking met de politie blijkt bij de aanpak van stropers cruciaal. Want stropers zijn geen lieverdjes, bleek ook uit de zaak in Mill. De verdachten wilden ontkomen en reden frontaal in op de auto van de handhavers. Roosen: "De mensen die zich hiermee bezig houden, zijn niet van adel. Ze deinzen niet terug voor een confrontatie, het is een vorm van criminaliteit waar ook vaak wapens bij aanwezig zijn. Bij een aanhouding verzetten stropers zich vaak, daarom werken we altijd samen met de politie." Organisatie SSIB (Samen Sterk in Brabant) is de spil in het handhaven op stroperij. Ze werkt samen met onder meer gemeentes, politie en partijen zoals Natuurmonumenten. "Alle betrokken organisaties zijn elkaars ogen en oren in het buitengebied", aldus een woordvoerder van SSIB. Vijftien groene boa's zijn voor SSIB aan het werk, zij houden toezicht in de buitengebieden van Brabant. Een strik, fuik of klem duidt in het buitengebied op stroperij, net als achtergelaten (delen van) dode reeën of hazen. Maar ook schoten die worden gehoord of een lichtbak die door het bos schijnt.

"Er worden soms hele gebieden leeggeroofd, maar de straffen zijn een lachertje."

Stropen is strafbaar, momenteel staat er maximaal drie jaar gevangenisstraf voor en een boete van 22.500 euro. Rolf Overdiep, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, vindt de straffen te laag. "Rechtbanken verkeren in onnozelheid dat mensen wild schieten voor eigen gewin. Maar dat is niet zo. Er worden speciaal honden voor getraind. Daar gebruiken ze levend wild voor. Er worden soms hele gebieden leeggeroofd, maar de straffen die worden uitgedeeld, zijn een lachertje." Er zijn volgens hem verschillende redenen waarom er gestroopt wordt: om het zelf op te eten, vanuit de sport of voor de verkoop. "Stropers raken het wild kwijt, er is vraag naar. Een paar nachten wild stropen levert zo een paar duizend euro op. Bij illegale visvangst moet je denken aan duizenden euro's." Ook Antoine Walraven, destijds burgemeester van de inmiddels herverdeelde gemeente Mill en St. Hubert, sprak eerder van lucratieve handel in een tv-uitzending bij EenVandaag. "Er schijnt een soort verdienmodel te zijn voor het opzetten van jonge reetjes voor in het buitenland." Volgens boswachter Roosen is stroperij altijd schadelijk voor de natuur. "De ervaring leert dat de stropers geen respect hebben voor de natuur. Dus ook niet voor periodes waarin jonge dieren worden geboren. Sommige gebieden worden helemaal leeggeroofd."