Lavreysen over rel bij baansprinters: 'Zoiets is in één dag niet opgelost'

Harrie Lavreysen pakte afgelopen week nog maar eens twee wereldtitels en kwam daarmee op een totaal van dertien. Een ongekende prestatie maar toch was er ook een klein smetje op het afgelopen WK. Landgenoot Jeffrey Hoogland gaf aan dat het teamgevoel weg was en hij Lavreysen niet meer nodig had. De renner uit Luyksgestel reageert op de commotie en zijn succes afgelopen WK.

Voor de buitenwacht was het wel duidelijk dat Harrie Lavreysen twee keer wereldkampioen zou worden. En voor de Brabander zelf misschien ook wel. Toch zei hij zondagmiddag in het radioprogramma ‘De Zuidtribune’ op Omroep Brabant dat het altijd afwachten is hoe iets uitpakt. "Het is heel lastig inschatten hoe goed je concurrenten zijn. Die heb je een lange tijd niet in actie gezien. Maar ik voelde me goed. Ik ging zelfverzekerd die kant op."

"Ik was gewoon op."

En hij kwam zelfverzekerd terug met twee wereldtitels. Op de individuele sprint en met de teamsprinters. Daar had een derde titel bij kunnen komen maar op de keirin werd hij in de finale verslagen. “Ik was gewoon op”, blikte Lavreysen terug. “De keirin blijft ook een lastig onderdeel met zes personen in een finale. Ik wilde al vroeg aangaan, maar door mijn tegenstanders moest ik nog eerder op kop komen. Helaas was dat te lang. Ik was al zeven dagen aan het fietsen, dan ben ik al blij dat ik die finale gehaald heb.” Na die finale op de keirin volgde een smetje op zijn succesvolle WK. Landgenoot Hoogland haalde in de media uit naar Lavreysen. Hij zei dat er geen sprake meer was van een teamgevoel en hij zijn collega-renner niet meer hoefde te spreken. De Brabander reageert op die uitspraak.

"Zoiets is nooit prettig om te horen."