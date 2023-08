Harrie Lavreysen is het winnen nog lang niet beu: 'Hier geniet ik van'

Harrie Lavreysen is het winnen nog lang niet moe. Ook na de vijfde achtereenvolgende wereldtitel sprint op de baan voor de krachtpatser uit Luyksgestel, heeft hij vooral zin in meer. “Hier geniet ik van, van het leegtrekken van mijn lichaam.”

“Normale mensen kunnen zich dit niet voorstellen, maar ik vind dit een fantastisch spel”, zei Lavreysen tegen de NOS kort nadat hij in de finale van het toernooi in het Schotse Glasgow overduidelijk had gewonnen van Nicholas Paul uit Trinidad.

“Maar ja, dan moet wel alles lukken en uitkomen. En mogen fouten die je maakt, niet al te groot zijn. Echt alles moet kloppen. En het is gelukt, heerlijk, voor de vijfde keer wereldkampioen. Dit is zo vet, zo mooi.”

Toch is de triomf hem uiteraard niet aan komen waaien. Hij traint er dus een heel jaar keihard voor. “Bovendien heb ik een enorm lang toernooi achter de rug. Het begon enkele dagen geleden met de teamsprint die we wonnen en daarna heb ik in het sprinttoernooi best zware tegenstanders gehad. Ondertussen moet je je blijven focussen en maar aan blijven staan. Dit kost zoveel energie. Maar het ging gewoon supergoed”, vertelde de onverzadigbare coureur.

Lavreysen heeft nu dertien wereldtitels op zijn naam staan. Nog een en dan evenaart hij de Franse recordhouder Arnoud Tournant. Mogelijk wordt nummer veertien deze week al een feit, want de baangigant doet tijdens dit WK nog mee aan de keirin.

