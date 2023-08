Vince is wereldkampioen Stratego: 'Uren trainen en uitrusten'

Brabant is een wereldkampioen rijker: de 21-jarige Vince van Geffen uit Eerde werd dit weekend eerste op het WK Stratego. En dat word je niet zomaar. “Er zit een hele strategie achter. De weken voor het WK heb ik heel veel getraind en uitgerust”, vertelt Vince. Het podium kleurde rood-wit-geblokt want ook de nummer twee en drie komen uit Brabant. De nummer drie is Sem van Geffen, het broertje van Vince.

“Ik ben wereldkampioen geworden”, zegt Vince me een grote glimlach terwijl hij zijn trofee laat zien. “Het komt allemaal door ons pap. Die werd in 1999 wereldkampioen en zonder hem zou ik het spel niet kennen.”

Ook broertje Sem (19) loopt met een grote glimlach rond. “Het voelt echt fantastisch." Er is wel één smetje op het WK. Sem verloor van zijn broer. “Dat doet echt pijn. Daarmee verspeelde ik de nummer één positie. Als ik van mijn broer had gewonnen en de pot daarna ook, was ík wereldkampioen geworden.”

Stratego draait om een blauw en een rood leger. Elke speler heeft 41 speelstukken met verschillende rangen. Zo is er onder andere een kapitein, een verkenner, een spion en een bom. Het doel is om de vlag van de tegenstander te vinden. “Het is een heel strategisch spel waarvoor je echt kunt trainen. Als ik tegen een beginner duizend potjes speel dan win ik er ook duizend”, vertelt de kersverse wereldkampioen.

Terwijl Sem en Vince een dag na het kampioenschap thuis in Eerde weer een potje spelen wordt er al gedroomd over een huldiging. “Ik heb nog niks van de burgemeester gehoord, er is nog geen huldiging gepland”, lacht Sem. “Maar ik vind wel dat dat mag komen hoor, op het stadhuisplein in Veghel.”

Want op een WK worden tien potjes in twee dagen gespeeld, vijf uur per dag spionnen, luitenants en verkenners verzetten dus. Vince werd eerste door acht keer te winnen en twee keer gelijk te spelen. “Elk potje is anders en dat maakt het spel zo leuk. Het is een combinatie van memorie, poker, schaken en dammen.”

Vince, Sem en papa Johnny hebben de afgelopen weken twee tot drie uur per dag getraind. En dat gaat er soms hard aan toe vertelt Sem: “Als je dan een paar potjes verliest vliegen de stukken wel over tafel.” Vince omschrijft het als een zware denksport. Geen strak dieet voor het WK maar een vooral goed uitrusten. “Je moet geconcentreerd blijven en een goed geheugen hebben. Je moet echt uitgerust zijn want je speelt vijf uur op een dag.”

Papa Johnny weet hoe het is om wereldkampioen te worden. In 1999 was hij de beste Strategospeler van de wereld. Nu werd hij negende. “Maar dat telt niet, alleen een podiumplek telt”, zegt hij. Hij is vooral trots op zijn zoons die in zijn voetsporen treden. “Er hebben gisteren wat tranen gevloeid. Het was heel bijzonder.”

“Hij heeft mij het spel leren spelen, zonder hem was ik nooit zo goed geworden”, zegt wereldkampioen Vince. “Hij was mijn coach, maar nu zijn de rollen omgedraaid.” En het potje Stratego tussen de twee broers? De wereldkampioen verloor van de nummer drie. “Shit, shit, shit. Hij was gewoon beter dit potje en ik was niet aan het opletten. Terecht gewonnen.”