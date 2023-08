Dronken jongen moet zó nodig, dat hij bij agenten plast en een boete krijgt

Een jongen in Waalwijk was zaterdagnacht in gesprek met de politie, toen hij ineens zó nodig moest plassen dat hij het echt niet meer op kon houden. Hij besloot het dan maar buiten te doen en kreeg prompt een boete voor wildplassen.

De agenten waren afgekomen op een melding van iemand die niet goed zou zijn geworden, in het centrum van Waalwijk. Maar toen ze aankwamen bleek dat nogal mee te vallen: het ging om een jongen die wat te veel had gedronken. Terwijl de agenten met hem in gesprek waren, moest de jongen plotseling heel erg nodig plassen. En besloot dat dan maar ter plekke te doen. Hij ging een steegje in om het daar te doen. De boete voor wildplassen nam hij daarbij voor lief, schrijven de agenten op Instagram. Die boete is 159 euro.