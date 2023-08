Riviermeermin Brigit krijgt honderden reacties: 'Niet raar maar bijzonder'

Brigit Wilbers uit Heeze is helemaal in haar element als ze als riviermeermin een snoekduik neemt in rivier de Dommel in Eindhoven. Zondag sprak Brigit met Omroep Brabant over haar bijzondere hobby. Dat leidde tot enkele honderden reacties op Facebook en Instagram. "Ik heb waanzinnig veel reacties ontvangen", zegt ze op maandagochtend in het radioprogramma WAKKER!

"Een deel van de mensen die hebben gereageerd vond dat ik maar een héél rare hobby had. Gelukkig reageerde de rest positief. Ook waren veel mensen nieuwsgierig hoe het is om als meermin het water in te duiken", zegt Brigit.

Brigit kreeg sarcastische opmerkingen als: "Dit vinden wij echt niet raar maar wel heel bijzonder." Anderen zijn enthousiaster: "Het zwemmen als zeemeermin is populair bij kinderen. Het is een leuke bezigheid. Een beetje magie maakt het leven een stuk leuker."

Vloeiende beweging

In het artikel vertelde Brigit over haar hobby mermaiding. "Het klinkt misschien gek, maar het is gewoon zwemmen als een zeemeermin. Iedereen kan het leren. Het is één vloeiende beweging. Ik zou wel in het ondiepe beginnen en altijd met een buddy. Dat is wel zo veilig."

Volgens de 'Meermin van de Dommel', zoals Brigit zichzelf noemt op Instagram, is er een Brabant en Limburg een club van bijna driehonderd mensen die elkaar regelmatig ontmoeten en als meermin of meerman een duik in het water nemen. "Gewoon om lekker te zwemmen en elkaar bij te praten over bijvoorbeeld de nieuwste staarten. Iedereen kan zich aansluiten."

Dierenverzorging

Volgens Brigit zitten er ook andere aspecten aan het zwemmen als een riviermeermin. "Ik zie het ook als een workout." Bij de laatste Koningsdag in Eindhoven lag Brigit als meermin te shinen naast het riviertje de Dommel. "Veel meerminnen zijn bezig met natuurbehoud, zoals het schoonhouden van oceanen. Ik heb een opleiding dierenverzorging gedaan, dus focus ik vooral op het welzijn van dieren.”

LEES OOK: Brigit is een meermin: 'Soms kijken mensen me raar aan in het zwembad'