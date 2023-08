Stadsbus ramt gevel van chocoladewinkel in Den Bosch

Een stadsbus heeft maandagmorgen de gevel van chocoladewinkel Coco and Sebas in Den Bosch geramd. Het is al de tweede keer in een paar dagen tijd dat een stadsbus in die buurt schade veroorzaakt. Zaterdag werd even verderop een bushokje aan gruzelementen gereden.

De buschauffeur nam maandagmorgen de bocht naar Achter het Verguld Harnas te krap en raakte het pand. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. Op de eerste beelden lijkt de bus klem te zitten onder de eerste verdieping die iets uitsteekt. Opvallend is dat zaterdag even verderop op Achter het Wild Varken een bushokje werd geramd. De chauffeur reed met de spiegel tegen de constructie aan, waardoor het verschillende ruiten sneuvelden.

De bus reed zich klem op de kruising van de Vughterstraat en Achter het Wild Varken (foto: Kim Rutten, Dtv Nieuws).

Foto: Joep Gersjes/Voor Den Bosch.