Geen zonnebrandcrème of zonnebril: influencers maken gevaarlijke claims

Online influencer Lars van den Nieuwenhoff uit Eindhoven verkoopt een online boek voor 27 euro waarin hij adviseert dat je je huid moet trainen op de zon, zodat je geen zonnebrandcrème meer nodig hebt. Net als influencer Joep Rovers uit Den Bosch adviseert hij op Instagram om geen zonnebril te dragen. Volgens deskundigen is dit zorgelijk: "Het is eigenlijk gewoon gevaarlijk. Er wordt misbruik gemaakt van andere mensen."

Na veel regenachtige weken, is het weer lekker zonnig. Op social media gaan ondertussen verhalen over zonnetraining en weerstand tegen zonnebrillen rond. Omroep Brabant verdiepte zich in deze trend en sprak verschillende deskundigen over de claims die influencers maken.

'Alternatieve en holistische gezondheidsdienst', zo omschrijft Lars van den Nieuwenhoff zijn profiel op Instagram. Op zijn website is te lezen dat hij na zijn studies Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde koos voor een ander pad waar gezondheid 'veel meer is dan alleen niet ziek worden'.

De 31-jarige Joep Rovers uit Den Bosch had vroeger veel last van eczeem en vond geen oplossing in de 'Westerse geneeskunde'. Daarom ging hij zelf op zoek naar alternatieve geneeswijzen en deelt hij nu allerlei weetjes over gezond leven op Instagram.

Digitaal platform

Zonnetraining is een 'methode' waarbij je je huid zou voorbereiden op de zon, door vanaf het vroege voorjaar steeds iets langer in de zon te gaan zonder bescherming. Dan zou je na een tijdje geen zonnebrand meer nodig hebben en zou je niet bang hoeven te zijn voor verbranding, huidveroudering of ziektes.

Deze omstreden adviezen zijn niet altijd gratis. Lars verkoopt een 'Blauwdruk voor zonnetraining' waarin hij uitlegt hoe de zonnetraining precies werkt. Voor 27 euro krijg je toegang tot een digitaal platform waar je het online boek kan lezen en andere gezondheidstips krijgt. Hij verdient dus geld met het verspreiden van deze boodschap.

Artsen

Omroep Brabant legde een aantal claims uit het online boek van Lars voor aan twee artsen:

Sharon Dodemont, dermatoloog (huidarts) in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven,

Manon van Hecke, oogarts in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

Zo zouden we geen zonnebrand nodig hebben, omdat we dat vroeger ook niet nodig hadden. Toen zouden we op een veel natuurlijkere manier aan de zon worden blootgesteld dan nu. Bovendien zou zonnebrandcrème ervoor zorgen dat je niet meer optimaal profiteert van bepaalde goede stoffen die de zon brengt, zoals bijvoorbeeld vitamine D.

Ook zou het dragen van een zonnebril ervoor zorgen dat je bepaalde stoffen niet binnenkrijgt in je ogen die je wel nodig hebt. Daardoor je ongelukkig en misschien zelfs depressief worden.

‘Zorgwekkend’

Beide artsen vinden het vervelend dat dit soort claims worden verspreid via social media. Dermatoloog Dodemont: "Wij proberen al jaren een bewustwordingscampagne op te zetten, omdat de hele gezondheidszorg dichtslibt met huidkankerpatiënten. Dan is dit tegensignaal superrot. Het is helemaal het tegenovergestelde van wat je probeert te vertellen. Het is eigenlijk gewoon gevaarlijk dat mensen op social media tegen betaling adviezen geven die direct schade toebrengen aan de huid. Mensen worden misbruikt en wij zitten met de gevolgen."

Oogarts van Hecke: "Deze influencers hebben wel de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Ze geven niet het hele plaatje. Mensen worden misleid en onjuist geïnformeerd en dat is zorgwekkend. Iemand van een jaar of 25 gooit deze boodschap de wereld in en verdient er geld mee. Dat is bizar. En hoe erg is het om een zonnebril te dragen? Het beschermt je en het is een mode-statement, twee vliegen in een klap denk ik dan."

Ook KWF Kankerbestrijding maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. "Wij vinden het zeer gevaarlijk dat influencers op social media een beweging creëren waar mensen denken dat ze zich niet hoeven te beschermen tegen de zon. Op dit moment krijgen meer dan 80.000 Nederlanders per jaar de diagnoses huidkanker. Het is de meest voorkomende vorm van kanker", aldus woordvoerster Annebel Schipper.



Reactie influencers

Influencer Joep Rovers stelt in een reactie dat zijn video's verkeerd worden geïnterpreteerd en dat hij het dragen van een zonnebril alleen in de ochtend afraadt. Omroep Brabant vond echter meerdere berichten op Instagram waarbij Rovers het dragen van een zonnebril in het algemeen afraadt.

Lars van den Nieuwenhoff laat weten dat hij een fundamenteel andere kijk heeft op de relatie tussen licht en gezondheid dan deze artsen en dat de tijd zal leren wie het dichtst bij de waarheid zit.