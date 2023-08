Hier vaart 100 miljoen euro voorbij: Heesen Yachts test nieuw superjacht

Bij Heesen Yachts is opnieuw een superjacht opgeleverd. De Sparta werd maandagmorgen van de werf in Oss richting de Maas gesleept voor de eerste testvaarten op zee. Maandagmorgen werd het superjacht voor het eerst gespot in het kanaal bij Macharen. En goed nieuws voor geïnteresseerden: het schip is nog te koop.

Het luxe schip met drie dekken kost rond de honderd miljoen euro. Het is met 67 meter het langste stalen jacht dat Heesen Yachts tot nu toe heeft gebouwd.

Ook dit schip is van een ongekende luxe en kan alleen worden gekocht door de allerrijksten. Voorheen waren dat vaak Russen, maar sinds de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne is dat een stuk lastiger geworden. Het 67 meter lange jacht wordt aangedreven door twee motoren van 1500 pk. Het schip heeft twee eigenaarshutten op een privédek en ruimte voor 14 gasten in zeven cabines op het hoofddek. In zeven andere cabines is plek voor de bemanning van 14 mensen. Opvallend is het grote achterdek met zwembad en een grote welnessruimte aan boord. Begin vorig jaar ging het helemaal mis toen het grootste jacht van Heesen over de Maas werd gesleept. Het water stond te hoog en de Galactica kon niet onder de Hedelse spoorbrug door en moest omkeren.

Heesen Yachts geeft een beeld van de Sparta:

