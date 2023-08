Bussen komen door chauffeurstekort steeds vaker niet opdagen

Busbedrijf Hermes heeft in de regio Eindhoven grote moeite om de dienstregeling rond te krijgen deze zomer. Zondag waren tot wel dertig chauffeursdiensten niet gevuld en dus vielen nog meer ritten uit. Dat het niet lekker gaat door het steeds groter wordende personeelstekort, merkt ook buschauffeur Fatima. "Ik krijg heel veel klachten van reizigers."

Bussen zijn er genoeg, passagiers ook, maar chauffeurs niet. "Hier in de regio is een enorm personeelstekort en dan hebben wij ook nog veel chauffeurs die met pensioen gaan", vertelt woordvoerder Fred Tilburgs. Vooral in het weekend heeft het busbedrijf grote moeite om de roosters en dienstregeling overeind te houden door vakanties die elkaar overlappen.

Wat ook niet helpt, is de nieuwe cao die dit jaar voor het streekvervoer is afgesproken na maanden van actievoeren. "Daarin staat dat ouder personeel eerder mag stoppen en dat de werkdruk omlaag moet. Dat is goed, maar heeft wel effect op de roosters. Zo blijven we achter de feiten aan lopen."

Dat ligt niet aan Fatima. Ze is Marokkaanse en woont nu tien jaar in Nederland. Ze is nu tweeënhalf jaar buschauffeur in de regio Eindhoven. "Voor mij is het de ideale baan", vertelt ze. "Hermes plant mij in wanneer ik beschikbaar ben. Vandaag ben ik vroeg klaar waardoor ik nog de hele middag met mijn kinderen heb." Ze houdt ervan om onder de mensen te zijn. "Door mijn werk heb ik ook veel nieuwe mensen leren kennen."