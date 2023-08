Drijvend paleis vaart voor het eerst uit, dat schreeuwt om een foto

Het was bepaald geen alledaags plaatje: het superjacht van zo'n 100 miljoen euro, dat maandag vanaf de werf in Oss over het water van de Maas voer. Het is het nieuwste pareltje van Heesen Yachts, dat hiermee zijn grootste stalen jacht ooit aflevert. Voor toevallige voorbijgangers reden genoeg om snel de telefoon erbij te pakken en het tafereel vast te leggen.

Sparta, zoals het 67 meter lange jacht heet, verliet maandagochtend de scheepswerf van Heesen Yachts in Oss. Vervolgens ging de reis over de Maas in de richting van het Hollands Diep. Met het tochtje wordt het drijvende paleis voor het eerst getest op het water. Zo'n verplaatsing is niet alleen spannend voor toeschouwers. Ook voor de bouwer zelf kan het een behoorlijk zenuwslopende operatie zijn. Zo ging het vorig jaar mis, toen de Galactica (op dat moment het grootste jacht ooit) niet onder de spoorbrug bij Hedel door kon varen.

"Hij ging flink in de remmen."

Maandag lukte dat wel, al werden voor de zekerheid de nodige maatregelen genomen. Dat zag ook Joost Roeland, die met zijn camera naar de brug was getrokken. "Het jacht kwam met een behoorlijke snelheid aangevaren, maar ging kort voor de brug flink in de remmen. Vervolgens werd er een meetstok bij gepakt om te checken of het echt allemaal ging lukken. Uiteindelijk was het er in een paar minuutjes onderdoor." Het is nog onduidelijk waar het jacht nu naartoe zal gaan. Mogelijk is dat Rotterdam, waar het schip afgebouwd zal worden. Voor wie interesse heeft: Sparta is nog te koop.

Ook in Heusden paste het precies (foto: Gerda Pichot du Plessis-Schreuders).

Foto: Brian Both

Foto: Joost Roeland

Foto: Jordy Wullems