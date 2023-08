Dit is de stand van zaken op transfergebied bij PSV

PSV zit deze transferzomer niet stil en dat is terug te zien op de transfermarkt. De club haalde al Noa Lang, Ricardo Pepi en Malik Tillman. En ook Jerdy Schouten staat al in de startblokken. Daar blijft het niet bij want er lijkt nog meer in het vat te zitten. Zeker als Ibrahim Sangaré gaat vertrekken.

Het verhaal rondom Ibrahim Sangaré is bekend. De Ivoriaan heeft een clausule van 37,5 miljoen in zijn contract staan. Alleen voor dat bedrag mag de middenvelder weg. Nottingham Forest probeerde het deze zomer toch voor minder, maar kwam niet in de buurt van die 37,5 miljoen.

Toch sijpelt er in allerlei buitenlandse media door dat grootmachten als Bayern München en Paris Saint Germain interesse hebben in de middenvelder. Maar volgens PSV is er tot op heden nog altijd niks concreets. Al wordt daar nog wel rekening mee gehouden de komende weken.

Verdedigende versterking

De vervanger van Sangaré staat al klaar en kan ieder moment gepresenteerd worden. Jerdy Schouten maakt de overstap van Bologna naar Eindhoven. Het is nog wachten op de laatste krabbels en dan kan de middenvelder definitief in actie komen voor PSV.

Is het dan klaar met de inkomende transfers? Daar lijkt het niet op, zeker niet als Sangaré daadwerkelijk nog vertrekt. Achterin worden de opties afgewogen. Een komst van een extra centrale verdediger is niet uit te sluiten.

El Ghazi

Overigens is de Ivoriaanse middenvelder niet de enige die mogelijk kan vertrekken. Ook Anwar El Ghazi zou zomaar kunnen vertrekken. Daarover zei Peter Bosz maandagmiddag het volgende: “Ik heb met Anwar gesproken, hij mag van mij zeker blijven. Zeker als je kijkt naar hoe hij traint. Maar hij heeft daar natuurlijk ook een stem in. We gaan zien wat er tot 1 september nog gebeurt.”

De vleugelaanvaller heeft met Noa Lang en Johan Bakayoko twee geduchte concurrenten en ziet zijn kansen op speeltijd slinken. Dat hij eventueel wil vertrekken zou niet gek zijn.

Het feit blijft wel dat er deze zomer meer mogelijk was dan afgelopen jaar. Logischerwijs neemt dan ook de druk toe. Peter Bosz zal niet kunnen klagen over het gebrek aan aanwinsten. Je kan er vanuit gaan dat er 1 september een kampioenswaardige ploeg staat in Eindhoven.

