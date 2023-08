Verdachte (41) aangehouden voor steekpartij in Eindhoven

Een 41-jarige man uit Eindhoven is maandagavond rond halftien in de Spiraeastraat in Eindhoven opgepakt door de politie. De verdachte was kort daarvoor betrokken bij een steekpartij. Die steekpartij vond plaats op de trap naar de eerste verdieping van een woning aan de Heezerweg.

Op de eerste verdieping worden kamers verhuurd. In een ruimte op de begane grond is een kleine Islamitische gebedsruimte ingericht. Een aantal mannen kwam uit de gebedsruimte en stond oog in oog met een man in ontbloot bovenlijf en met een mes in zijn hand. De verdachte maakte stekende bewegingen richting de mannen. Een van hen raakte gewond aan zijn arm. De verdachte ging vervolgens op een scooter ervandoor. Agenten konden de man al snel aanhouden. Hij was onder invloed van alcohol. Volgens de politie heeft de steekpartij niets te maken met de gebedsruimte. Het was toeval dat de steekpartij zich voor de gebedsruimte afspeelde. De politie doet nog wel verder onderzoek.

Foto: SQ Vision.

