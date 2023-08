Dop knalt van fles koelvloeistof op boot in jachthaven: één gewonde

Op een boot in Werkendam is de dop van een fles met warme koelvloeistof door nog onbekende oorzaak losgesprongen. Hierbij is een vrouw gewond geraakt. Dit meldt de politie. De boot ligt in Jachthaven van Oversteeg in de Biesbosch. Aan het begin van de middag werd nog gemeld dat er een explosie was geweest. Dit bleek dus niet het geval te zijn.

De ambulance werd rond tien over een gealarmeerd. Tegen half twee werd gemeld dat er iemand gewond was geraakt. Uit voorzorg was een traumahelikopter ingeschakeld. Ook de brandweer, twee politiewagens en een politiemotor zijn naar de jachthaven gestuurd. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Jachthaven van Oversteeg ligt aan de Spieringsluis. Er worden onder meer boten en kano's verhuurd.