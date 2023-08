Lijkwagen vol grondstoffen voor drugs: eigenaar uitvaartbedrijf opgepakt

Op de snelweg A77 bij Beugen is in mei een lijkwagen tegengehouden, die was volgeladen met 675 kilo aan grondstoffen voor de productie van drugs. De chauffeur en een inzittende, beiden uit Rotterdam, zijn aangehouden. Dit is nu pas bekendgemaakt.

De politie was de wagen op de snelweg A15 (Rotterdam-Nijmegen) al opgevallen, omdat het voertuig zo laag op de weg lag. Dat was op 7 mei. De lijkwagen werd tientallen kilometers gevolgd en de inzittenden werden bij een tankstation in Beugen tot uitstappen gedwongen. De wagen hoorde bij een uitvaartbedrijf, waarvan de bestuurder de eigenaar was. Hij is 38 en stond eerder deze middag voor het eerst pro forma voor de rechter in Den Bosch. Die bepaalde dat de man langer vast blijft zitten. De andere man in de auto, een 50-jarige Rotterdammer, is voorlopig op vrije voeten. Een dag na hun aanhouding werd in Hoogvliet, bij Rotterdam, het bedrijfspand van een van de verdachten doorzocht. Hier werden een drugslab en een halve kilo cocaíne ontdekt.