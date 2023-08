Gemeente maait niet meer, dus doen bewoners 't maar zelf: 'Echt schandalig'

Germa van den Eijnden uit Heeze is helemaal klaar met het 'niet-maaibeleid' van de gemeente. Die wil op die manier zorgen voor meer verschillende planten- en dierensoorten. Doordat er niet gemaaid wordt, staat het groen op veel plekken inmiddels tot ver boven de knieën. Schandalig, vinden Germa en veel buurtbewoners. En dus gingen ze zelf aan de slag. "Ik had er genoeg van en heb de grasmaaier erbij gepakt."

En dat is nu niet meer het geval, vinden veel buurtbewoners. "Het is verschrikkelijk. Het ziet er niet uit. Het onkruid staat zó hoog en er komt veel ongedierte op af. Insecten, ratten, muizen. En als honden er hun behoefte in doen, ruimt niemand het meer op."

Toen de gemeente afgelopen april het nieuwe maaibeleid aankondigde, zagen de meeste bewoners geen problemen. "Ze hadden het over een maandje", foetert Germa. "Maar die maand lijkt inmiddels permanent te zijn geworden. Biodiversiteit is prima, maar het moet wel leefbaar blijven en er een beetje fatsoenlijk uitzien."

Margriet Dassen uit Heeze durft haar hond bijna niet meer uit te laten. "Door al dat groen, hebben honden last van grasaren. Die kruipen tussen de pootjes en in de oren. Dat is gewoon gevaarlijk", zegt ze. "Gemeente: maaien die handel! Dit is schandalig. Echt schandalig."

Inmiddels is een deel van de inwoners er zó klaar mee, dat ze zelf de maaier er maar bij hebben gepakt. Zo ook Germa. "Ik dacht: ik pak twee verlengsnoeren en ga zelf maar aan de slag. Kunnen ze bij de gemeente nog iets van leren. Wie weet vinden ze het daar wel prima als we het zelf mooi bijhouden. Maar dat kan niet de bedoeling zijn."

De gemeente Heeze-Leende laat weten dat ze de klachten van de bewoners serieus neemt en dat het nieuwe maaibeleid nog niet perfect verloopt. “Het is allemaal harder gegroeid dan we hadden verwacht en er had meer kunnen gebeuren om het er verzorgder eruit te laten zien", geeft een woordvoerder toe. "Achteraf gezien hadden we beter eerst op kleine schaal kunnen uitproberen voordat we het in de hele gemeente gingen invoeren.”

Er is inmiddels weer op verschillende plekken gemaaid en de gemeente is ook met de rest druk bezig. “Naar verwachting is alles voor de Brabantsedag klaar”, zegt de woordvoerder. Ze laat weten dat het niet de bedoeling is dat mensen zelf de gemeentelijke groenstroken gaan maaien. Dat geldt overigens ook in de andere gemeenten in Brabant met een soortgelijk maaibeleid.

