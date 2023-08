Hierdoor neemt agressie toe in de zomer: 'Hoe warmer, hoe meer geweld'

Na wekenlang kwakkelen, wachten ons later deze week dan toch weer de nodige tropische dagen. Voor zonliefhebbers een opluchting, maar er kleven niet alleen maar voordelen aan. Zo blijkt dat onze lontjes steeds korter worden, naarmate de temperaturen oplopen. Weet ook gedragspsychologe Chantal van der Leest. "Hoe warmer, hoe meer geweld."

Het waren heftige beelden, die eerder deze week op het internet verschenen vanuit het Verdiplein in Tilburg. Daar ging een groep mannen met elkaar op de vuist. In de video is te zien hoe wordt geslagen met een pijp en hoe een jonge man meerdere keren met gestrekt been op iemand inspringt. En zo raken de gemoederen vaker letterlijk verhit in de zomermaanden.

Daar weet Chantal van der Leest alles van. Zij is gespecialiseerd in klimaatpsychologie en schrijft daar op dit moment een boek over. "Het verband is op veel manieren aangetoond. Zo blijkt uit onderzoek dat er meer criminaliteit is in warmere landen. Hoe dichter bij de evenaar, hoe meer geweld je ziet."

Al voegt ze eraan toe dat er haken en ogen aan die conclusie kleven. "Sommige landen kun je niet met elkaar vergelijken. Een plek met veel corruptie en een laag gemiddeld inkomen is natuurlijk totaal anders dan een veilig Scandinavisch land. Maar ook als je twee landen pakt die wél op elkaar lijken, blijft er een verschil."

Zo bleek een hogere temperatuur bij meer experimenten een bepalende factor. "Ze hebben ooit een groep proefpersonen opgesplitst in twee kamers. In de ene was het zo'n 15 graden, in de andere ongeveer 30. Vervolgens kregen die mensen filmpjes te zien, waarna ze moesten voorspellen hoe het af zou lopen met de personen daarin. De groep in de warme kamer, verwachtte veel vaker dat het op een ruzie of gevecht uit zou draaien."