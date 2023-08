De bewogen geschiedenis van het 'Elvis-huis' dat nu te koop staat op Funda

Het beroemde en beruchte ‘Elvis-huis’ in Breda staat te koop. Voor een slordige 2,5 miljoen euro kun je eigenaar worden van een stukje Graceland in Brabant. Het is een villa met een flinke geschiedenis. Zo werd eigenaar Jimmy Prins (67) verdacht van witwaspraktijken en werden kamers illegaal verhuurd.

Op huizensite Funda staat het ‘Elvis-huis’ met tien kamers sinds een week te koop. Onze verslaggever kreeg een exculsief kijkje achter de voordeur. Je komt binnen in een enorme hal met op de vloer een groot portret van Elvis. Via de hal kun je naar de twee woonkamers, de eetkamer, de woonkeuken en de garage. Alle vloeren zijn van marmer.

Een verdieping hoger zijn er vier slaapkamers waarvan één master-suite. Elke slaapkamer heeft zijn eigen badkamer en wc. Maar dan ben je er nog niet. Op de tweede verdieping zijn nog eens drie slaapkamers, ook hier heeft er eentje zijn eigen badkamer.

Via een liftschacht, nu nog zonder lift maar met een trap kom je uit in de kelder. Hier is Jimmy Prins begonnen aan een enorm zwembad. De leidingen liggen en het beton is gestort. De nieuwe eigenaar kan het afmaken en baantjes gaan trekken.

In 2009 begon Jimmy Prins met de bouw van het huis, pas in 2015 was de replica van Graceland klaar. De geschiedenis van het huis op een rijtje:

Jaren 90

Jimmy Prins reist af naar Memphis in de Verenigde Staten om daar het huis van Elvis te bezoeken. Met een meetlint meet hij de maten van het huis op om vervolgens een replica te gaan bouwen in Breda.

2009

Aan de Heilaarstraat in Breda begint de bouw van het huis van zijn idool. Veertien buurtbewoners proberen de bouw bij de rechter tegen te houden omdat ze het niet mooi en te groot vinden. Volgens hen past het niet in de buurt. Dit zorgt voor jaren vertraging.

2014

Het OM legt nog tijdens de bouw beslag op de helft van het ‘Elvis-huis’. Dat gebeurt om een eventuele verkoop van het gebouw onmogelijk te maken. Eigenaar Prins is namelijk verdachte in een drugszaak nadat in een huis in Dinxperlo in de Achterhoek een kwekerij met honderden wietplanten is gevonden.

2015

Prins wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Die zaak komt aan het rollen nadat hij gelinkt werd aan de hennepkwekerij in Dinxperlo. De politie valt zijn ‘Elvis-huis’ binnen en neemt financiële administratie in beslag.

Het huis is eindelijk klaar maar Jimmy Prins vertelt aan Omroep Brabant dat hij nog 120.000 euro tekortkomt voor de afwerking en inrichting van de villa. Het plan is dan nog om er een bed and breakfast van te maken.

2018

Jimmy Prins wordt veroordeeld tot 15 maanden cel voor witwassen. Volgens de rechter heeft hij 650.000 euro illegaal verdiend en heeft hij een deel van dat bedrag gebruikt om het 'Elvis-huis' te bouwen. Prins gaat in hoger beroep.

2019

Jimmy is inmiddels 63 en ziet zijn Graceland als pensioenvoorziening. Daarom besluit hij kamers te gaan verhuren. De gemeente Breda is daarvan op de hoogte. Ze laat hem per brief weten dat dat is toegestaan. De gemeente verwijst zelfs mensen door naar Prins en in een twee gevallen betaalt de gemeente zelfs de huurkosten.

2022

Prins wordt in hoger beroep vrijgesproken van hennepteelt en witwassen van crimineel geld. Het hof van Arnhem oordeelt dat niet bewezen is dat het 'Elvis-huis' met drugsgeld gebouwd is.

2023

Een andere afdeling van de gemeente Breda ontdekt dat de kamerverhuur in het 'Elvis-huis' illegaal is. Na een rechtszaak krijgt de gemeente gelijk en Prins moet voor 3 juli de huurders op straat zetten, anders krijgt hij een dwangsom van 17.500 euro. Alleen Prins zelf woont nu nog in het huis.

Drie maanden na deze uitspraak van de rechter staat het Bredase Graceland te koop.

