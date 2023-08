Met drugsgeld gebouwde 'Elvis-huis' staat te koop

Het beruchte ‘Elvis-huis’ in Breda staat te koop. Voor een slordige 2,5 miljoen euro kun je eigenaar worden van een stukje Graceland in Brabant. Het is een villa met een flinke geschiedenis. Zo is het huis deels gebouwd met drugsgeld en werden kamers illegaal verhuurd.

Op huizensite Funda staat het ‘Elvis-huis’ met tien kamers sinds dinsdag te koop. Je komt binnen in een enorme hal met op de vloer een groot portret van Elvis. Via de hal kun je naar de twee woonkamers, de eetkamer, de woonkeuken en de garage. Een verdieping hoger vind je volgens de makelaar ‘vier royale slaapkamers’ waarvan één master-suite. Elke slaapkamer heeft zijn eigen badkamer. En dan ben je er nog niet. Op de tweede verdieping zijn nog eens drie slaapkamers, zonder badkamer deze keer. In de kelder is een begin gemaakt aan een binnenzwembad. In 2009 begon de bouw van het huis, pas in 2015 was de replica van Graceland klaar. De geschiedenis van het beruchte huis op een rijtje: 2009

Jimmy P. is een enorme fan van Elvis Presley. Hij begint aan de Heilaarstraat in Breda met de bouw van het huis van zijn idool. Veertien buurtbewoners proberen de bouw bij de rechter tegen te houden. Dit zorgt voor jaren vertraging. 2014

In 2014 legt het OM beslag op de helft van het ‘Elvis-huis’. Dat gebeurt om een eventuele verkoop van het gebouw onmogelijk te maken. Eigenaar Jimmy P. is namelijk verdachte in een drugszaak nadat in zijn woning in Dinxperloo een kwekerij met honderden wietplanten is gevonden.

Inval in het 'Elvis-huis' in 2015