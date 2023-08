Deze slimme auto bestaat uit twee stukken zodat hij extra lang meegaat

Een auto die uit twee delen bestaat, die je los van elkaar kunt vervangen. Dat het slimme idee van een groep studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. De elektrische Eterna wordt donderdag gepresenteerd en daarna trekken de studenten Europa door.

"We gebruiken auto's gemiddeld twintig jaar voordat ze naar de sloop gaan", zegt teamleider Stijn Plekkenpol. "Zonde, want de meeste onderdelen zijn dan nog lang niet versleten." Daarom kwamen 30 studenten met een idee.

Nieuw bovenkantje

De auto bestaat uit een onderkant voor langdurig gebruik en een vervangbare bovenkant. In de onderkant zitten onderdelen met een lange levensduur, zoals de accu’s en de motor. In de bovenkant die met een kortere levensduur, zoals zijspiegels, cruise control en het hele interieur. Bij een ouderwets interieurtje of verouderde veiligheidssystemen, hoeft er dus alleen een nieuwe bovenkant op.

Waarom het simpele idee er nog niet is? "Het is echt een heel andere manier van denken. Daar moet je echt aan wennen. Je krijgt dus een soort skateboard waarop je moet bouwen", verklaart Plekkenpol.

Een jaar lang werkte het team van dertig studenten aan het model. En dat deden ze allemaal naast hun gewone studiewerk. "Het is zo gaaf om met een heel team hier aan te werken." Studiepunten krijgen de studenten niet, wel contacten met de grote jongens in de autowereld.

Scheelt 800 bomen

De Eterna zou volgens de universiteit 20 ton aan CO2-uitstoot besparen ten opzichte van een gemiddelde auto. Dit is ongeveer gelijk aan wat 800 bomen jaarlijks uit de lucht halen. "Elektrische auto's kunnen nog veel duurzamer dan nu."

De gemiddelde chauffeur gaat er weinig van merken, dat zijn nieuwe bolide uit twee stukken bestaat. De studenten gokken vooral op de grote leasebedrijven. "Je neemt dan een abonnement. Elke vijf jaar worden er kleine updates in de bovenkant gemaakt, elke twintig jaar wordt de gehele bovenkant vervangen. Vooral je gevoel heb je dus een heel andere auto. De onderkant blijft dan grotendeels hetzelfde."

De Eterna is een prototype en rolt niet de band. "We willen automerken vooral inspireren." Grote merken hebben volgens de student al interesse getoond. "De droom is dat bijvoorbeeld Volkswagen een pilot gaat draaien met een paar duizend auto's. Dan zouden we echt heel gelukkig zijn."

De auto en studenten zijn de komende vier weken onderweg. Het startpunt is donderdag NEMO, het wetenschapsmuseum in Amsterdam, waar de ook auto voor het publiek te zien is. Daarna gaan ze naar Duitsland, België en Italië. Ook wordt er een bezoek gebracht aan onder andere Ford en Ferrari. Of het een zakelijke reis wordt zonder kroegen? "We blijven natuurlijk student", lacht Stijn.