Ander energiecontract? Energiecoach geeft tips om de winter door te komen

Het is nog zomer, maar veel mensen denken toch al na over hun energiecontract. Dat merkt energiecoach Rob Noordanus uit Dongen. We vragen hem wat verstandig is: nu een contract afsluiten voor een jaar of langer of toch nog even afwachten?

De energiecoach vindt het best lastig een advies te geven. Niet voor iedereen geldt immers hetzelfde: Is je huis gasloos dan speelt de gasprijs geen rol.

Ook als je schuur vol ligt met hout om te stoken in de winter, dan is die minder belangrijk.

De een kan zich ook wat meer risico veroorloven dan een ander. "De gasvoorraden zijn goed gevuld. We zijn minder afhankelijk geworden van Rusland. Allemaal positieve ontwikkelingen voor de gasprijs. Maar bij een strenge winter zijn die gasvoorraden ook zo weer leeg", waarschuwt hij. Jaarcontract? "Wanneer je nu wat wilt doen aan je energiecontract, dan wil je waarschijnlijk weten waar je in de winter aan toe bent. Nu een vast contract voor een jaar afsluiten, is dan helemaal niet zo'n gek idee. Je maakt dan in elk geval een keuze waarmee je de winter doorkomt. Je kiest dan voor zekerheid als de prijzen in de winter weer zouden stijgen." Nog langer? De energiecoach adviseert geen vast contract dat nog langer loopt. "De gasprijs is nu weer wat aan het stijgen, maar het blijft lastig te voorspellen hoe de gasmarkt zich verder zal ontwikkelen. Het lijkt allemaal wat paniekerig te blijven, maar voor hoelang? Dat weet niemand. Wat dat betreft is mijn kristallen bol net zo goed als die van een ander." Dynamisch contract? Heb je al gekozen voor een dynamisch contract met prijzen die per dag wisselen? En maak je je zorgen over hoge tarieven door een strenge winter en het einde van prijsplafond eind dit jaar? Dan kun je volgens de energiecoach over een paar weken kijken naar een vast contract voor een halfjaar. "Ook dan weet je waar je in de winter aan toe bent", legt hij uit. "Vind je zekerheid minder belangrijk en kun je je een gok veroorloven, dan zou je je dynamisch contract kunnen houden." Andere tips Besparen is en blijft volgens de energiecoach sowieso de beste manier om de energierekening behapbaar te houden. Eerder gaf hij daarvoor al een aantal tips die nog steeds heel bruikbaar zijn. Denk aan het gebruik van een timer die je dwingt om wat korter te douchen en lucht je slaapkamer geen uren achter elkaar, maar doe je raam in de winter wat eerder dicht.