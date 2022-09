10 tips om meteen te besparen op je gas- en stroomkosten

Het kabinet gaat een prijsplafond instellen voor gas en elektriciteit. En dat is ook wel nodig, want de prijzen zijn enorm gestegen. Energiecoach Rob Noordanus uit Dongen heeft tien tips waarmee je vandaag nog geld kunt besparen, zonder risico.

Het kabinet denkt aan een prijsplafond 1,50 euro per kuub gas en 70 cent per kilowattuur (KWh) elektriciteit. Een fikse daling. Toch kun je nu al maatregelen nemen om de rekening te drukken, zowel bij gas- als stroom. Rob heeft namelijk deze tips voor je:

1. Brievenbus

Voorkom dat kou via de brievenbus je huis binnenkomt. Zorg daarom voor een goede brievenbusflap.

2. Kieren

Dicht alle kieren. Denk hierbij aan de randen rond kozijnen. Maar check ook even de achterdeur die je misschien weinig gebruikt. Of tuindeuren die je waarschijnlijk in de winter weinig open zult doen. Schilderstape biedt een oplossing. Als je zeker weet dat iets nooit meer open hoeft, dan kun je voor kit of pur kiezen.

3. Vloerverwarming

Koop een automatische pompschakelaar als je vloerwarming hebt. Heel veel huizen hebben vloerverwarming. Die pomp staat altijd te draaien, ook als de verwarming niet aan staat. Een automatische pompschakelaar voorkomt dat en is daarmee een goede investering. Het risico is wel dat mensen denken: ik trek de stekker eruit en dan doe ik 'm in oktober er weer in. Maar dan komt er vuil in de pomp, en dan gaat hij mogelijk niet meer aan. Doe dat dus niet.

4. Spouwmuurisolatie

Een oplossing die iets meer geld kost, maar in oudere huizen zeker een goede manier om energie te besparen. Ook zorgt het meteen voor meer comfort in huis. Voor een gemiddeld rijtjeshuis kost dit zo'n duizend euro wanneer je dit laat doen door een bedrijf. Geld dat je met de huidige prijzen in vier jaar terugverdient.

5. Korter luchten

Lucht je slaapkamer niet urenlang door. Veel mensen vinden het fijn om met frisse lucht te slapen, maar lucht je slaapkamer niet de hele dag. Doe na het ontbijt het raam weer dicht. Kort luchten is vaak afdoende.

6. Elektrische deken

Je bed verwarmen met een elektrische deken is goedkoper dan de verwarming aanzetten. Zet de deken een kwartier voor het slapen aan en je kruipt in een warm en energiezuinig bed.

7. Douchewekkertje

Gebruik een timer voor het douchen. Gemiddeld staan we zo'n acht minuten onder de douche. Ga je hier echt overheen dan kan een kookwekkertje helpen om wat korter te douchen en zo energie te besparen.

8. TV op spaarstand

Zet je televisie op energiebesparingsmodus. Vaak schakelen mensen hun tv uit, maar brandt er nog een lampje. De tv-ontvanger staat dan nog op stand-by en dat bespaart wel iets maar niet veel. Op veel tv-ontvangers zit een energiebesparingsmodus. Door deze modus in de schakelen bespaar je veel meer elektriciteit.

9. Licht uit

Doe vaker het licht uit. Deze tip ligt erg voor de hand, maar is het waard om nog beter op te letten. Doe in ruimtes waar je weggaat altijd het licht uit. Je kunt ook de radiatoren dichtdraaien en de deur sluiten. Zo hoef je niet te stoken in ruimtes waar je niet bent en dat is een stuk zuiniger.

10. CV-ketel

Door een kleine aanpassing in je cv-ketel kun je in één minuut zo'n zestig euro per jaar besparen. Veel cv-ketels staan namelijk op de fabrieksinstellingen van 80 graden ingesteld, maar door de cv-ketel op 60 graden in te stellen kun je in een jaar tijd ongeveer 60 euro besparen.

