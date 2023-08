Held of hooligan? Rechter buigt zich over geweld na degradatiewedstrijd

Is de 36-jarige Cees T. een dappere burger of moet hij veroordeeld worden omdat hij geweld gebruikte in het stadion van Willem II? De fanatieke Willem II-supporter is normaal bij wedstrijden verantwoordelijk voor de sfeer, maar op 15 mei vorig jaar raakte hij betrokken bij een flinke vechtpartij in het stadion. Justitie eiste 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Willem II degradeerde op die zondag uit de Eredivisie, hoewel het met 3-0 van FC Utrecht had gewonnen. Er was veel teleurstelling en verdriet onder de supporters, maar opvallend genoeg kregen de zojuist gedegradeerde spelers enorm veel steunbetuigingen van de tribunes.

Cees is een bekend gezicht in het Willem II-stadion. Hij zet altijd de liedjes in die de fanatiekste Willem II-supporters zingen. Ook na deze wedstrijd liep hij voorop. Hij klom over de gracht en bedankte aanvoerder Pol Llonch met een dikke knuffel voor zijn inzet. Op beelden in de rechtszaal was te zien hoe andere supporters ook uit de gracht klimmen en zich langs de rand van het veld verzamelen. Allemaal als steun.

Uitdagen

Een andere Willem II-supporter zorgde voor problemen. Er ontstond een flinke vechtpartij van verschillende supporters met de man die daar met zijn twee kinderen was. Deze man, gekleed in een paars uitshirt van Willem II, kreeg het aan de stok met meerdere mensen, omdat hij niet terug wilde gaan naar de tribunes. Op de beelden is te zien hoe hij blijft uitdagen en flinke klappen uitdeelt. Uiteindelijk kreeg hij zelf ook klappen.

Na 43 seconden is te zien hoe Cees ingrijpt: