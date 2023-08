Familie heeft geen idee waar vermiste Angelika (12) is: 'Een nachtmerrie'

De ouders van de 12-jarige Angelika Duszczak, die sinds dinsdagavond is vermist, zijn ten einde raad. Toen ze dinsdag thuiskwamen in Drunen van hun werk bleek hun dochter daar niet meer te zijn. Waar ze naartoe is gegaan of wat er gebeurd kan zijn, weten ze niet. “Ze maken zich heel veel zorgen. Dit is een nachtmerrie voor iedere ouder”, zegt Anna Jagodzinska, de tante van Angelika .

Anna werd dinsdagavond in paniek opgebeld door de ouders van het meisje. “Ze zeiden dat Angelika niet meer thuis was en vroegen of ik iets wist, gezien of gehoord had”, vertelt ze. De telefoon van Angelika werd voor het laatst getraceerd in Oss. In die plaats woont Anna. “Ik ben meteen op de fiets gestapt om haar te zoeken. Maar ze was nergens." Angelika bleef dinsdag alleen thuis toen haar ouders naar hun werk gingen. Volgens Anna kwam het wel vaker voor dat ze alleen thuis was. ’s Ochtends hadden ze nog appcontact, maar toen Angelika's vader haar rond het middaguur probeerde te bellen, kreeg hij geen gehoor.

“Ze dachten dat ze misschien ergens mee bezig was, dus ze probeerden het later nog eens”, zegt Anna. Maar toen Angelika in de uren daarna zowel de telefoontjes van haar moeder als die van haar vader niet opnam, begonnen ze zich zorgen te maken. “Ze zijn naar huis gereden en toen ze aankwamen was Angelika weg”, zegt Anna. De ouders van het meisje belden meteen de politie en gingen in de buurt op zoek. Maar ieder spoor van Angelika ontbreekt. “We weten echt niet waar ze kan zijn of wat er gebeurd is”, zegt Anna. Volgens de tante is de tiener nooit eerder weggelopen en waren er ook geen problemen thuis. “Het is gewoon een normaal gezin. Twee weken geleden zijn ze nog op vakantie geweest naar Polen.”

Anna maakt zich zorgen dat het slecht afloopt als Angelika niet snel gevonden wordt. "Vandaag is de politie geweest, maar we moeten 48 uur wachten tot ze een Amber Alert kunnen uitsturen. Belachelijk. Het is wel een kind van twaalf hè", vindt ze. Zij en de ouders van Angelika hebben al meerdere oproepen op Facebook geplaatst, maar vooralsnog zonder resultaat. "We staan machteloos", zegt Anna. Normaal zie je dit alleen in films. Dit is een nachtmerrie voor elke ouder."