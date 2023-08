Met rollator of scootmobiel naar de rouwkamer: 'Dat kan straks niet meer'

Ouderen in Udenhout zijn verdrietig omdat het afscheidscentrum in het dorp dreigt te verdwijnen. Het afscheidscentrum is een rouwkamer in het centrum van het dorp waar nabestaanden, vooral ouderen, makkelijk afscheid kunnen nemen van hun dierbare overledene. Maar de gemeente heeft het gebouw verkocht aan een projectontwikkelaar en die heeft andere plannen.

Het afscheidscentrum zit in een groot zalengebouw met allerlei functies. Ouderen kunnen er koffie drinken, er is plek voor buurtbijeenkomsten. De gemeente verhuurt het al zo’n 25 jaar aan een stichting die de zalen verhuurt.

“Ik zie wekelijks hoe druk het daar is.”

Maar de gemeente vindt dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van het gebouw. Daarom heeft ze het in februari verkocht aan projectontwikkelaar Woonflow. Die heeft al een paar gebouwen in de buurt en kan dit pand nu ook opknappen en er een woonzorgcentrum van maken. Omdat de rouwkamer wordt beheerd door een commercieel bedrijf, uitvaartondernemer Bijnen, vindt de gemeente het niet nodig dat die een plek krijgt in de nieuwe plannen. “De uitvaartondernemer kan daarvoor zelf een andere ruimte in Udenhout huren”, laat een woordvoerder weten. En dat is tegen het zere been van veel inwoners. “Ik zie wekelijks hoe druk het daar is”, zegt Frans Vriens van de partij 50Plus in Tilburg. Hij woont twee huizen bij de rouwkamer vandaan. “Als er iemand ligt opgebaard, komen er elke avond mensen kijken. Vooral ook mensen van het bejaardenhuis. Met hun rollator of scootmobiel. Dat kan straks allemaal niet meer. Een groot gemis.”

“Ze kunnen er uit zichzelf naar toe, zijn van niemand afhankelijk.”

Dat vindt ook Henk Kuijpers van seniorenvereniging Contact50, de vroegere KBO: “Kijk, dit is een dorp, dus heel veel ouderen kennen elkaar. Dan horen ze van vrienden dat iemand is overleden en zeggen ze: ‘Ik moet toch even afscheid nemen’. En hier kunnen ze uit zichzelf naar toe, ze zijn van niemand afhankelijk.” Vriens van 50Plus is bang dat nabestaanden straks naar Vught of Tilburg moeten. “Dan moeten ze daar met de bus heen om afscheid te nemen, de avond voor de uitvaart.” Kuijpers: “We willen met z’n allen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En dan halen ze zoiets weg?” Uitvaartondernemer Rien Bijnen beheert de rouwkamer en werd overvallen door het besluit van de gemeente Tilburg: “Ze hebben ons nooit opgezocht, we hebben met niemand een persoonlijk gesprek gehad. We kregen een brief en waren verbijsterd.”

“Ze kunnen ons daar niet zo maar uit krijgen.”

In februari volgend jaar moet Bijnen weg zijn, maar hij weigert te vertrekken: “Wij hebben een huurovereenkomst voor tien jaar. Dus voorlopig kunnen ze ons daar niet zomaar uit krijgen, dat heb ik juridisch laten onderzoeken. Henk Kuijpers van seniorenvereniging Contact50 heeft een protestbrief gestuurd naar het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Daarin vraagt hij ook namens de Stichting Welzijn Ouderen, de Vrouwenvereniging en 50Plus hoe de gemeente het verlies van de rouwkamer denkt te compenseren. Kuijpers: “We wachten de reactie van de gemeente op onze brief af. Dan bepalen we of we in actie komen.”