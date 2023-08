Caravans worden steeds luxer: 'Het comfort van een huis maar dan op wielen'

We gaan op vakantie en nemen mee: een wasmachine, wasdroger, oven, koelkast, grill, centrale verwarming, douche, televisie, zonnepanelen en ga zo maar door. Geloof het of niet, maar dat heet tegenwoordig kamperen. Want de hele boedel zit steeds vaker verpakt in grote, luxe caravans en campers. "Mensen willen graag het comfort van thuis meenemen op vakantie. Dat is de trend", ziet Cas de Greeff van Premium Mobile Living in Grave.

Frits van Otterdijk & Noël van Hooft Geschreven door

De Greeff heeft caravans en campers in alle soorten en maten. Tot hoever een liefhebber kan gaan? "Van een caravan van 4,70 meter lang voor drie personen tot een exemplaar van 11,60 meter lang waar je met acht mensen in kunt overnachten. En campers met het formaat van een busje tot een vrachtwagen waarin je zelfs een personenauto kwijt kunt." De Greeff heeft ook de langste van Europa in zijn showroom staan. En hoe langer zo'n caravan, hoe luxer. Met een armzwaai: "Deze heeft standaard lederen bekleding, oven, grill, koelkast, inductie koken, op gas koken, airconditioning, een volwaardige douche, een verbrandingstoilet. Alle comfort van een huis maar dan op wielen." Waarom zou een kamperend mens dit allemaal meenemen? De Greeff reageert met een gevatte tegenvraag: "Waarom zou je het niet doen? Het kost een paar centen maar dan heb je ook wat."

"Mensen zoeken mobiele vrijheid en nemen graag het comfort van thuis mee."

Het aanbod van de caravanzaak in Grave volgt de heersende trend. De Greeff: "Kamperen met alle luxe is in. Mensen zoeken mobiele vrijheid en nemen graag het comfort van thuis mee. Dat kan met luxe-caravans. Vier seizoenen per jaar." Tijdens de coronacrisis, in de jaren 2020 en 2021, leefde de populariteit van de caravan helemaal op. "De producenten konden de vraag niet bijbenen. Nu stabiliseert de markt een beetje", aldus De Greeff. Er is weer voldoende aanbod, merken ze ook in Grave. Hoewel de verkoop van caravans vorig jaar met zeven procent afnam en campers het zelfs 29 procent minder deden, blijft kamperen dicht bij huis in trek. Dat is niet veel veranderd, meent De Greeff. "Je ziet dat mensen die een caravan kopen er meer gebruik van maken. De campings zitten overal vol. Je kunt tegenwoordig beter een plek reserveren. Het kamperen zet door."

"Deze kost een half miljoen. Hiermee kun je wat langer op pad."

Bezoekers van de showroom in Grave worden overdonderd door al het blinkende wit. Huizen op wielen, voorzien van namen in zilveren letters. Zoals de 'Royal' en 'Concorde'. Ze staan voor super-de-luxe uitvoeringen, volgestouwd met sensoren en automatische foefjes. Een trapje vouwt zich vanzelf uit de zijkant, de bezoeker kan binnentreden. Een fors tv-scherm schuift met een druk op de knop in beeld. Een glazen vitrine met wijn- en champagneglazen keurig op maat gerangschikt. Uit het dak duikt een satellietschotel op die zelf de ontvangst regelt. Het kan niet op. Aan de achterzijde van een camper opent zoemend een laadklep die op een veerboot niet zou misstaan. Er komt een ruimte tevoorschijn waarin een luxe auto past. Een wasmachine en droger staan al gereed. "Deze kost een half miljoen. Hiermee kun je wat langer op pad", klinkt het. Of zo'n exclusief gevaarte voor die prijs een koper vindt? "Ik hoop van wel", lacht Cas de Greeff. Zijn ervaring leert dat er twee tot drie mega-campers per jaar van de hand gaan. En een stuk of vijf caravans in de categorie 'Europa's langste'. De Greeff: "Het gaat om kopers die comfort en luxe zoeken en toch de vrijheid willen houden om te gaan en staan waar ze willen. Ideaal voor wie zijn huis verkoopt om te gaan reizen", zegt hij met een knipoog.

Kamperen wordt groter, langer en luxer (foto: Omroep Brabant).