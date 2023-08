Jan de Groot bakt door personeelstekort geen Bossche Bollen meer op maandag

Bijna iedere dag staat voor de opening al een lange rij te wachten voor de banketbakkerij van Jan de Groot in Den Bosch. Ze komen er maar voor één ding: de Bossche Bol of zoals ze in Den Bosch zeggen: een 'sjekladebol'. Nog wel. Eigenaar Jan de Groot kampt met personeelsgebrek en kon niet anders dan zijn zaak voortaan op maandag te sluiten. "Het is voor het eerst dat ik mezelf hiertoe moet dwingen."

Het is drie uur in de ochtend en in de banketbakkerij is eigenaar Jan de Groot al druk in de weer. Hij bereidt de Bossche bollen voor en dipt ze in de warme chocolade. "Ik moet wel meewerken vanwege de drukte. Ik begin tegenwoordig om drie uur en de rest komt om zes uur. Dat is anders dan voorheen, toen begon ik om pas om zeven uur. Ik maak de bollen klaar en mijn collega vult ze met de room."

Dat Jan meewerkt in zijn banketbakkerij komt niet voort uit luxe. "In totaal werken we met 48 mannen en vrouwen in de banketbakkerij. Dat zijn er te weinig. We komen zeker zes mensen tekort. Het is roeien met de riemen die we hebben. Dat betekent wel dat we minder Bossche Bollen kunnen maken. Door wat te schuiven met het personeel zijn we voortaan op maandag gesloten. Het scheelt zo'n twintig procent aan inkomsten. Hopelijk is het personeelstekort snel voorbij."

Jan moet doordeweeks soms nee verkopen aan zijn vaste klanten. "Sinds we op maandag gesloten zijn, is het op dinsdagochtend wel weer drukker geworden. Om halfacht staan de eerste klanten voor de deur. Ik ben er ook niet blij mee dat we op maandag dicht zijn. Het kon niet anders. Het is ook ter bescherming van het personeel en mezelf. We liepen allemaal op ons tandvlees. Er moest iets gebeuren."

De bakker heeft heel wat capriolen uitgehaald om mensen enthousiast te maken om bij zijn bedrijf te komen werken. Uiteraard plaatste hij vacatures, maar als een waar callcenter belde en mailde Jan met mogelijke kandidaten die eerder al interesse in een baan hadden getoond. Zonder succes. Of het beter gaat worden? "Hoop doet leven. Maar ik zie het op korte termijn niet gebeuren."