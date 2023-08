Jongen (14) vermist in Eersel: zoekactie in zwemplas gestopt

De grote zoekactie naar een 14-jarige jongen in een zwemplas van camping TerSpegelt in Eersel is rond kwart over zeven woensdagavond gestopt. De politie en duikteams van de brandweer hebben een uur lang vergeefs gezocht naar de jongen uit Hapert. Volgens de politie wijst er alles op dat het kind nog in het water moet zijn en het niet heeft overleefd.

De tiener naar wie wordt gezocht, was met twee vrienden aan het suppen. Toen hun supboards omsloegen, ging het drietal kopje onder. Twee van de jongens werden door omstanders uit het water gered. Voor de 14-jarige jongen kwam die hulp te laat.

Volgens de politie is het slachtoffer van buitenlandse komaf en kon hij niet zwemmen. Zijn familie is op de hoogte gesteld en is naar de camping gekomen.

Bergingsactie

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) is onderweg naar Eersel en neemt de zoektocht over. Dat zal rond halfnegen in de avond gebeuren. "Het tijdsbestek is verstreken dat de jongen nog in leven zou zijn. Hierdoor is de reddingsactie veranderd in een bergingsactie", aldus een woordvoerder van de politie.

De politie begon woensdagmiddag samen met duikers van de brandweer aan een grote zoekactie na een melding rond kwart over vijf. "We zijn met man en macht op zoek naar een kind in het water. Verschillende hulpdiensten proberen het kind te lokaliseren", twitterde de politie.

Duikteam

De brandweerkorpsen van Brabant Noord en Limburg Noord stuurden ieder een duikteam naar Eersel. Ook de brandweer liet weten dat de aanleiding voor de zoekactie een 'acute vermissing' was.

Volgens getuigen landde rond kwart over zes een traumahelikopter bij de camping. Ook cirkelde een helikopter van de politie boven het terrein. Beide toestellen vertrokken later weer.

Bij camping aan de Postelseweg bevinden zich drie waterplassen. Een woordvoerder van TerSpegelt liet weten dat ze niets kan en wil zeggen over de zoekactie. Ze verwees door naar de politie.