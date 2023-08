Lichaam verdronken jongen (14) gevonden in zwemplas Eersel

Het lichaam van de 14-jarige jongen uit Hapert die woensdagmiddag verdronk in een zwemplas in Eersel, is woensdagavond door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) geborgen. Dat maakte de politie bekend.

Frits van Otterdijk Geschreven door

De jongen was met vrienden aan het suppen op de recreatieplas van camping TerSpegelt aan de Postelseweg. Toen hun supboards omsloegen, raakte het drietal te water. Twee jongens konden door omstanders worden gered. Voor de 14-jarige jongen kwam die hulp te laat. Agenten en duikers van de brandweer begonnen direct na de melding dat iemand vermist was, aan een grote zoekactie. Na een uur werd de speurtocht op en langs het water gestopt. De kans dat de jongen nog in leven zou zijn was verstreken. Rond halfnegen zette het LTOZ de zoekactie naar de jongen verder. "Op dat moment was het geen reddingsactie meer, maar een bergingsactie",liet een woordvoerster van de politie weten. Rond tien uur werd het lichaam van de jongen gevonden. Volgens de woordvoerster was het slachtoffer van buitenlandse komaf en kon hij niet zwemmen. LEES OOK: Jongen (14) vermist in Eersel: zoekactie in zwemplas gestopt