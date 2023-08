Oase van rust en de geur van het platteland in het midden van de stad

Robbert van der Horst heeft samen met een team van vrijwilligers op het Pieter Vreedeplein in Tilburg een enorme toren van strobalen gebouwd. Acht dagen lang hebben ze gewerkt aan het bouwwerk van 13.000 kilo stro en staal. Het resultaat is een oase van rust en door de geur van stro waan je je even op het platteland. Het was een zware klus volgens Van der Horst: “Maar laten we het niet te veel over de lijdensweg van de kunstenaar hebben.”

Een fijne plek om naar toe te vluchten in het centrum van Tilburg. Een enorme stellage van balen stro. Het geluid van de stad valt weg en als je diep inademt, waan je je op het platteland. ‘Civil’ is een van de blikvangers op kunstfestival Kaapstad. Het ronde werk van stro contrasteert met het hoekige plein, omringd door donkere gebouwen en dat is ook precies de bedoeling: “Een zacht object in deze keiharde omgeving”, vat kunstenaar Robbert van der Horst samen.

“Voor mij is het een tempel, een rustplek.”

Acht dagen lang werkte Van der Horst met zijn vrijwilligers aan het bouwwerk. Ze tilden zo’n 13.000 kilo stro en staal de hoogte in. “We hingen in tuigjes en tilden met één hand een baal op. Niet te doen, in die hitte. Dit plein verdubbelt de warmte.” Via een trapje loopt Van der Horst zijn kunstwerk in. Door de dikke muur van stro valt meteen het galmende geluid van stadsverkeer weg. Staand in de hoge ronde stellage word je verrast door de stilte. “Dat wilde ik ook graag”, reageert Van der Horst. “Voor mij is het een soort tempel, een rustplek waar je je hoofd leeg kunt maken. Het stro geeft je de geur van het land.” Af en toe lopen er al nieuwsgierige bezoekers naar binnen. Een vader met zijn dochter. Hij voelt aan de wand van stro, pakt het in zijn hand: “Bijzonder. Een heel vervreemdend bouwwerk. Je stapt uit de parkeergarage en midden in de stad vind je een soort hooischuur.”

"Ze hebben er schaamgroen op geplakt."

Van der Horst wil met zijn werk mensen op een andere manier naar het plein en naar de stad laten kijken. “Moet je kijken daarboven”, wijst hij naar de flat aan het plein. “Je zal er maar wonen. Je hebt waarschijnlijk prachtig uitzicht, maar het is één grote zwarte muur.” En over de groene planten die over het balkon hangen: “Ze hebben er schaamgroen op geplakt." Civil is een van de 28 kunstwerken en uitvoeringen op Kaapstad dit weekend. Straatartiesten trekken door het centrum en maken contact met de bezoekers. Anja Reinhardt, artistiek leider van Kaapstad, verwacht veel van de Domino Race: zeven dansers die omvallen. “Ze zorgen voor een kettingreactie.” Op zondag kunnen bezoekers zelf een deel van een portret van Vincent van Gogh maken. Ze beschilderen een paneel van 40 bij 40 centimeter. Aan het eind van de dag worden de 144 schildersdoeken bij elkaar gelegd en vormen ze samen een gigantisch portret van Van Gogh. Meer informatie over Kaapstad vind je hier.

Kunstwerk Civil op het Pieter Vreedeplein in Tilburg (foto: Tom van den Oetelaar).